Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

Geçtiğimiz yıl tanışıp birlikteliğe başlayan oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi.

Haberler 26.02.2022 - 10:07

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi - 1

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.


Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi - 2

Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.


Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi - 3

Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı dikkat çekti.


Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi - 4

Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.


Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi - 5

Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti.

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