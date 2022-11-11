 Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ı 78. yaş gününde duygulandıran bir paylaşımla andı.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - 1

Usta komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - 2

Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - 3

"DAHA ÇOK GÜLECEKTİK"

Sunal paylaşımına "11 Kasım…. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın… Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu düştü.

Sunal'ın paylaşımına oğlu Ali Sunal "Annemmmm" yazarken kızı Ezo kalp emojisi bıraktı.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - 4

"ÖZEL HAYATIMDA SOĞUK BİR ADAMIM"

Usta oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada kendisi için "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.

Sunal'ın, Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik - 5

"ATAM'IN VEFAT ETTİĞİ GÜNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMAM"

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden oyuncu, "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” demişti.

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