Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

Usta komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.
Sunal paylaşımına "11 Kasım…. İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın… Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…" notunu düştü.
Sunal'ın paylaşımına oğlu Ali Sunal "Annemmmm" yazarken kızı Ezo kalp emojisi bıraktı.
Usta oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada kendisi için "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.
Sunal'ın, Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.
3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden oyuncu, "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” demişti.