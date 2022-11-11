Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı doğum gününde andı: Daha çok gülecektik

"ÖZEL HAYATIMDA SOĞUK BİR ADAMIM"

Usta oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada kendisi için "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.

Sunal'ın, Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.