Güzel oyuncudan insomnia itirafı: Üç haftadır uyumuyorum! (Insomnia nedir, belirtileri nelerdir?)

Müjde Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim. Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.
Oyuncu daha sonraki paylaşımında da, "Melatonin, meditasyon, nefes teknikleri, meditasyon müziği, lavanta, papatya, passiflora, erken kalkma, çalışma, yorulma… Hiçbiri işe yaramıyor artık, sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım" yazdı.
Insomnia (uykusuzluk); uykuya geçişin ve uykuda kalmanın zor hale gelmesini veya uyumanın ardından kısa süre sonra uyanmayı ifade eden bozukluğun adıdır. Uyku sorunları arasında yaygın bozukluklardan biri olan uykusuzluğun sürekli hale geldiği ve yaşam kalitesini kötü etkilediği durumlarda bir sendroma dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bir ay ve daha uzun süre geçmeyen uyku sorunlarının profesyonel yardımlar çerçevesinde tedavi edilmesi gerekebilir.
Uykusuzluğu bir yaşam rutini haline getiren ve bu hastalıkla mücadele eden kişiler için gün içinde ihtiyaç duyulan enerjinin düşüklüğü en büyük problemlerden biridir. Çünkü uykusuzluk hastalığı olan kişiler uyandıkları andan itibaren gün boyu kendilerini güçsüz, yorgun ve bitkin hissederler.
Uykusuzlukla gelen bir başka genel hissiyat da ruh halindeki olumsuz eğilimdir. Uykuya olan ihtiyaçlarından dolayı insanların negatif düşünmeye olan eğilimi; çeşitli psikolojik bozuklukları beraberinde getirerek, berrak zihin yetilerini kaybetmelerine neden olabilir.
Uykusuzluk nedenleri arasında birbirinden farklı sebepler olmakla birlikte genellikle kullanılan ilaçların yan etkileri, travma dönemleri, akut hastalıklara bağlı uykusuzluk gibi sebeplere daha sık rastlanır.
İnsan hayatında belirli bir dönem, bir olay veya fiziki hastalığa bağlı şekilde gelişen uykudan uzaklaşma, dalamamak, uyku bölünmeleri gibi durumların “insomnia” teşhisi alabilmesi için öncelikle profesyonel muayene ve teşhis süreci gereklidir. Yaşanan her uykusuzluk hali veya belirli dönem uyku sorunları kronik insomnia olarak tanımlanamaz. Bunun için alanda uzman hekim tarafından hastalığın tanısı konmalıdır.
Uykusuzluk belirtileri arasında yer alan semptomların hepsi her hastalık sürecinde bir arada görülmeyebilir. Ancak uzun süre bu semptomların biri veya birkaçını gösteren; uykusuzluk sorununu aşamayan bireylerin uzman görüşü ve gerekli hallerde tedavi alabilmek adına ilgili birimlere başvurması gerekebilir.
Uykusuzluğa dair genel belirtilerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:
• Gece uykusuna dalma sorunları
• Sürekli şekilde derin uykunun bölünmesi
• Sabahları çok erken saatlerde uyanmak
• Uykusuzluğa bağlı anksiyete
• Dikkat sorunları, hafıza zayıflığı
• Gün içinde uykulu hissetmek
• Uyumaya yönelik içsel endişeler geliştirmek
Uykusuzluğun en belirgin sonuçlarından biri bedensel sinyallere dayalı bir döngü içermesidir. Uzun süre yeterli uykudan mahrum kalan insanlar için uykusuzluk; baş ağrısı, zihin karışıklığı, odaklanma sorunları gibi pek çok fiziki ve zihinsel tepkimeyi beraberinde getirir.