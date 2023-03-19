Güzel oyuncudan insomnia itirafı: Üç haftadır uyumuyorum! (Insomnia nedir, belirtileri nelerdir?)

Müjde Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim. Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.