Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi

Arjantin 2019 güzeli Mariana Varela ile Porto Riko 2019 güzeli Fabiola Valentin dünyaevine girdiklerini duyurdu.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 1

Arjantin 2019 güzeli Mariana Varela ile Porto Riko 2019 güzeli Fabiola Valentin evlendi.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 2

2020 yılında Uluslararası Güzellik yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín dünyaevine girdiklerini açıkladı.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 3

Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları görüntülerde özel anlarını ve evlilik teklifine de yer verdi.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 4

Beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 5

İkili, "İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz" açıklamasında bulundu.

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 6

İşte ikilinin birlikteliğinden yansıyan bazı kareler...

Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 7
Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 8
Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 9
Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 10
Güzellik kraliçeleri Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentin evlendi - 11

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