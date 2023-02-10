Haluk Levent paylaştı, ünlü isimlerden destek büyüyor

TELEFONDA YARDIM TOPLADILAR

Öte yandan, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e ünlü isimler de katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize ediyor.

Haluk Levent, "Özge Özpirinçci çok iyi İngilizcesi olduğu için yurt dışıyla görüşüyor, Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili, Kıvanç Tatlıtuğ bölgeye tırların nasıl gidebileceği konusuyla ilgili görüşüyor" dedi.

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