Haluk Levent paylaştı, ünlü isimlerden destek büyüyor

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.
Levent, bağışta bulunan isimleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, Ebru Gündeş, Sibel Can ve Orhan Gencebay gibi birçok ünlü ismin yaptığı bağışları paylaştı:
• Ebru Gündeş - 500 bin TL
• Rassan Khoshnaw - 400 bin dolar
• Orhan Gencebay - 500 bin TL
• Sibel Can -1 milyon TL
• Halit Ergenç - Bergüzar Korel çifti - 400 bin TL
• Merih Demiral - 1 milyon TL
Öte yandan, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e ünlü isimler de katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize ediyor.
Haluk Levent, "Özge Özpirinçci çok iyi İngilizcesi olduğu için yurt dışıyla görüşüyor, Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili, Kıvanç Tatlıtuğ bölgeye tırların nasıl gidebileceği konusuyla ilgili görüşüyor" dedi.
Levent bir önceki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı. Bir önceki twite devam edeyim. Önce Mert Hakan Yandaş aradı 200 bin TL bağış yaptı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL Hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı."
Ardından bir paylaşım daha yapan Haluk Levent, "Oyuncu Burak Deniz 150 bin TL, sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı.
Hatay'da enkaz çalışmalarına destek veren Haluk Levent, "Gelecekte bana bugünü sorun.
Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin. (Hatay)" paylaşımında bulunmuştu.
Öte yandan Haluk Levent, deprem yardımları konusunda da uyarıda bulunmuş ve “Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" ifadelerini kullanmıştı.