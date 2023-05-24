Hande Erçel Cannes'da

Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oluyor. Türk oyuncular da çeşitli davetlerde boy gösteriyor. Bir markanın onur konuğu olarak Cannes'a giden Hande Erçel, şıklığıyla göz kamaştırdı.
önceki akşam Cannes Film Festivali kapsamında La Croissette’de düzenlenen ve tüm dünyadan özel konukları ağırlayan bir dondurma markasının partisine mor elbisesiyle katıldı.
Partiye katılanlar arasında Eva Longoria, Irina Shayk, Nicole Scherzinger ve Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü yıldızlar da vardı.
Erçel, Eva Longoria ile birlikte poz verdi.
Hande Erçel, markanın gündüz gerçekleşen etkinliğine ise turuncu elbisesiyle katıldı.
Erçel, Hakan Yıldırım imzalı elbisesiyle büyük övgü aldı.