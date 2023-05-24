Hande Erçel Cannes'da

Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oluyor. Türk oyuncular da çeşitli davetlerde boy gösteriyor. Bir markanın onur konuğu olarak Cannes'a giden Hande Erçel, şıklığıyla göz kamaştırdı.