Harrison Ford rol arkadaşı Brad Pitt ile ilgili bir itirafta bulundu

"Blade Runner" ve "Star Wars" serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford, eski rol arkadaşı Brad Pitt hakkında konuştu.
Pitt ile 1997 yapımı Sessiz Düşman (The Devil’s Own) filminde başrolleri paylaşan Ford, o dönem Brad Pitt ile anlaşamadığını söyledi.
Esquire dergisine konuşan 80 yaşındaki aktör, "Brad senaryoyu hazırladı. Bana rolü teklif ettiler. Karakterler ve film hakkında yorumlarımı kendime sakladım. Her şeyden önce Brad'i takdir ediyorum. Harika bir oyuncu" dedi.
Ancak oyuncu Pitt ile anlaşamadığını söyledi. Ford, "Ancak daha önce birlikte çalıştığım ama Brad’in çalışmadığı Alan Pakula’ya gelene kadar bir yönetmen üzerinde anlaşamadık. Brad’in karmaşık bir karakteri vardı ve bunun sadece iyi ve kötünün bir savaşı olmaması için karmaşıklık olmasını istedim" dedi.
Usta oyuncu, film çekimlerinin karmaşık bir hal aldığını söylerken “Her birimizin bu konuda farklı fikirleri vardı. Neden kendi bakış açısıyla kalmak istediğini anlıyorum ve ben de kendi bakış açımla kalmak istedim ya da kendi bakış açımı empoze ediyordum ve Brad’in hissettiğinin bu olduğunu söylemek doğru olur. Karmaşıktı. Filmi seviyorum hem de çok" dedi.