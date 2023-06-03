Harrison Ford rol arkadaşı Brad Pitt ile ilgili bir itirafta bulundu

"PITT İLE FİLM ÇEKMEK KARMAŞIKTI"

Usta oyuncu, film çekimlerinin karmaşık bir hal aldığını söylerken “Her birimizin bu konuda farklı fikirleri vardı. Neden kendi bakış açısıyla kalmak istediğini anlıyorum ve ben de kendi bakış açımla kalmak istedim ya da kendi bakış açımı empoze ediyordum ve Brad’in hissettiğinin bu olduğunu söylemek doğru olur. Karmaşıktı. Filmi seviyorum hem de çok" dedi.