Harvard mezunlarına konuşan Tom Hanks: Hepimizin bir süper kahramana ihtiyacı var

Olan bitene kayıtsız kalmanın gerçeklerin düşmanı olduğunu belirten Hanks, "Her yıl mezun olan öğrenciler için yapılması gereken bir seçim vardır. Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler, benimsemeyenler ya da kayıtsız kalanlar. Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler, bölünmez bir ulus yaratmak konusunda başarılı olabilir. Diğerleri ise ayak bağı olurlar" ifadelerini kullandı.