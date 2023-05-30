Harvard mezunlarına konuşan Tom Hanks: Hepimizin bir süper kahramana ihtiyacı var

"Forrest Gump", "Yeşil Yol", "Er Ryan’ı Kurtarmak", "Da Vinci Şifresi" gibi birçok filmde rol alan Tom Hanks, Harvard Üniversitesi’nden fahri sanat doktorası aldı.
Mezuniyet konuşması yapan Tom Hanks, hiç çalışmadan, sınıfta hiç vakit geçirmeden, kütüphaneye bir kez bile adım atmadan doktora ünvanı aldığı esprisini yaptı.
Ünlü aktör, Harvard’dan doktora derecesi almak için "Da Vinci Şifresi" filminde Harvard profesörünü oynamak dışında hiçbir iş yapmadığını söyleyerek dinleyenleri güldürdü.
66 yaşındaki Hanks, "Hepimiz kibir, ilgisizlik, hoşgörüsüzlük ve beceriksizliğin temsilcileriyle kafes dövüşü içindeyiz. Şu anda hepimizin bir süper kahramana ihtiyacı var" dedi.
Olan bitene kayıtsız kalmanın gerçeklerin düşmanı olduğunu belirten Hanks, "Her yıl mezun olan öğrenciler için yapılması gereken bir seçim vardır. Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler, benimsemeyenler ya da kayıtsız kalanlar. Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler, bölünmez bir ulus yaratmak konusunda başarılı olabilir. Diğerleri ise ayak bağı olurlar" ifadelerini kullandı.