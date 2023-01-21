Harvard Üniversitesi'nde konuşma yapan Kim Kardashian'a tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde Prenses Diana’nın kolyesini satın alan ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'nin Boston kentindeki Harvard Business School'daki konuşmasıyla eleştiri topladı.
2019 yılında giyim markası SKIMS'i kuran ve markasıyla büyük bir başarı yakalayan Kardashian, başarılı girişimcilerin davet edildiği konferans serisinin son oturumunda misafir konuşmacı oldu.
42 yaşındaki yıldız, NBC10 Boston haber kanalı tarafından 3,2 milyar dolar değerinde olan SKIMS hakkında yaklaşık iki saatlik konuşması için davet edildi.
Sosyal medyadaki Kardashian’ın prestijli okula çağrılması alay konusu oldu. Siyasetçilerin, ülkenin en başarılı isimlerinin ve CEO’ların davet edildiği okula Kardashian’ın gelmesi üzerine pek çok yorum yapıldı.
Yapılan yorumlar arasında "Bu çok saçma. Kim Kardashian, Harvard'ın harflerini doğru sıralayamaz bile", “Harvard da artık Kardashianlar kadar demode”, “Kim Kardashian servet içinde doğdu” ve ‘Kardashian’ ve ‘Harvard’ kelimeleri asla aynı cümlede geçmemeli, asla” gibi ifadeler yer aldı.
Realite şov yıldızının konferansta konuşmasının öğrenciler, hocalar ve diğer katılımcılar için sürpriz olduğu biliniyor.
Öte yandan, Kardashian Prenses Diana’nın kolyesini satın almasıyla gündeme gelmişti. Ünlü magazin sitesi TMZ’nin haberine göre, 42 yaşındaki yıldız, Prenses’in ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldı.
Ünlü müzayede evi Sotheby’de satışa çıkan kolyenin 197 bin 453 dolara satıldığı belirtildi
Prenses Diana, “Attalah Cross” adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı. Kolye, Prenses’e The Garrard mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.
Kardashian, daha önce Elizabeth Taylor ve Jackie O. gibi ikonlara ait takıları satın almıştı.