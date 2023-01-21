Harvard Üniversitesi'nde konuşma yapan Kim Kardashian'a tepki yağdı

Yapılan yorumlar arasında "Bu çok saçma. Kim Kardashian, Harvard'ın harflerini doğru sıralayamaz bile", “Harvard da artık Kardashianlar kadar demode”, “Kim Kardashian servet içinde doğdu” ve ‘Kardashian’ ve ‘Harvard’ kelimeleri asla aynı cümlede geçmemeli, asla” gibi ifadeler yer aldı.

Realite şov yıldızının konferansta konuşmasının öğrenciler, hocalar ve diğer katılımcılar için sürpriz olduğu biliniyor.