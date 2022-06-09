Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi

Haberler | 09.06.2022 - 17:09

Aylardır hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeni trans birey, bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken oyuncu Bergüzar Korel'in Gezgin'i eleştirmesi sonrası Hazal Kaya'dan meslektaşına tepki geldi.

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 1

Aylardır hamile olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeni trans birey, bir hastanede kucağında bebek ve hastane personeliyle fotoğraf yayınlayarak doğum yaptığını öne sürdü.

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 2

Olayın ardından fenomen Gezgin'in hesapları askıya alındı, kendisi ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 3

Sosyal medyada ise 'TikTok kapatılsın' kampanyası yapıldı.

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 4

Oyuncu de Gezgin'e tepki gösterenler arasındaydı. Korel, "İlk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu... Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya!" dedi.

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 5

'dan ise meslektaşına tepki geldi. Kaya, Korel'e şu sözlerle seslendi: "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?"

Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi - 6

Açıklamasıyla gündem olan Kaya, kısa süre sonra paylaşımını kaldırdı.

N-LIFE HABERLERİ

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