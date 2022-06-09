Hazal Kaya'dan Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi

Haberler | 09.06.2022 - 17:09
Aylardır hamile olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeni trans birey, bir hastanede kucağında bebek ve hastane personeliyle fotoğraf yayınlayarak doğum yaptığını öne sürdü.
Olayın ardından fenomen Gezgin'in hesapları askıya alındı, kendisi ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada ise 'TikTok kapatılsın' kampanyası yapıldı.
Oyuncu Bergüzar Korel de Gezgin'e tepki gösterenler arasındaydı. Korel, "İlk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu... Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz beğeni ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya!" dedi.
Hazal Kaya'dan ise meslektaşına tepki geldi. Kaya, Korel'e şu sözlerle seslendi: "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?"
Açıklamasıyla gündem olan Kaya, kısa süre sonra paylaşımını kaldırdı.