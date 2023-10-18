Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim
Balıkesir'de bir tesis açılışına katılan Hülya Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ni yenileyerek spor ve yaşam kompleksi olarak hizmete açtı. Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik, Spor İl Müdürü Adem Özalp, Hülya Avşar ve sporcuların yanı sıra belediye başkanları, spor kulüpleri temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.