Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim

Balıkesir'de bir tesis açılışına katılan Hülya Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını söyledi.

Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim - 1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ni yenileyerek spor ve yaşam kompleksi olarak hizmete açtı. Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik, Spor İl Müdürü Adem Özalp, Hülya Avşar ve sporcuların yanı sıra belediye başkanları, spor kulüpleri temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim - 2

Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını Hülya Avşar ile yaptı. Hülya Avşar'a teşekkür eden Yılmaz, "Balıkesir'e kattıklarınızda dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız" dedi.

Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim - 3

Avşar ise "Tenis oynamayan biri için başarılı atışlar yaptınız. Kortlar çok sağlıklı görünüyor. Balıkesir'e muhteşem bir tesis kazandırılmış" dedi.

Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim - 4

"ADAYLIK İÇİN HAZIR DEĞİLİM"

Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.

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