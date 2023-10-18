Hülya Avşar: Belediye başkan adaylığı için hazır değilim

Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını Hülya Avşar ile yaptı. Hülya Avşar'a teşekkür eden Yılmaz, "Balıkesir'e kattıklarınızda dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız" dedi.