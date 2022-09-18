Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 18.09.2022 - 15:35 - Son Güncelleme : 18.09.2022 - 15:39
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğününe eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte katıldı.
Avşar, sosyal medya paylaşımında “Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis’in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!” dedi.
Benzer bir paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu ise kızı Zehra için "Hangimize benziyor?" dedi.
Çilingiroğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medyada kızlarının kime benzediğine dair yorumlar yapıldı.