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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 18.09.2022 - 15:35 - Son Güncelleme : 18.09.2022 - 15:39

Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra Çilingiroğlu ile birlikte bir düğüne katıldı. Sosyal medyada kızlarının kime benzediği konusu gündem oldu.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi - 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu , kızı Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğününe eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte katıldı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi - 2

Avşar, sosyal medya paylaşımında “Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis’in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!” dedi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi - 3

"HANGİMİZE BENZİYOR?"

Benzer bir paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu ise kızı Zehra için "Hangimize benziyor?" dedi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile poz verdi - 4

Çilingiroğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medyada kızlarının kime benzediğine dair yorumlar yapıldı.

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