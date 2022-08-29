İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti

Haberler | 29.08.2022 - 10:11
Bodrum’da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına il giden isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.
Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin barıştığı iddia edildi.
Oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında Bilal Özcan'a konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti.
Tatlıses şöyle konuştu: "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım."
"Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."