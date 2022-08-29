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İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti

Haberler | 29.08.2022 - 10:11

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu. Tatlıses, oğlu için "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" açıklamasında bulundu.

İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti - 1

Bodrum’da trafik kazası geçiren ’in yanına il giden isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti - 2

Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin barıştığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti - 3

Oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında Bilal Özcan'a konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti.

İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti - 4

Tatlıses şöyle konuştu: "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım."

İbrahim Tatlıses kaza yerine giden Ahmet Tatlıses hakkında konuştu: Geldi numarasını yaptı gitti - 5

"Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."

N-LIFE HABERLERİ

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