İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazada kovuşturmaya yer yok kararı

TATLISES ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı.