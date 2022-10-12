İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - 1

Uzun bir süredir birlikte olan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi.

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - 2

Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından "Gidiyoruz" diyerek paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - 3

Dörter de kendi sosyal medya hesabından benzer bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - 4

Törene Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses de katıldı. 

Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada, düğünde babası ile çekildiği kareyi "Canım babamla güzel ablamın düğününde" notuyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi - 5

Çıtak, düğünde straplez kesim gelinlik giydi.

Nikah masasına oturam çiftin nikah şahitliğini  Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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