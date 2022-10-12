İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

Uzun bir süredir birlikte olan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi.
İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı.
Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından "Gidiyoruz" diyerek paylaşım yaptı.
Dörter de kendi sosyal medya hesabından benzer bir paylaşım yaptı.
Törene Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses de katıldı.
Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada, düğünde babası ile çekildiği kareyi "Canım babamla güzel ablamın düğününde" notuyla paylaştı.
Çıtak, düğünde straplez kesim gelinlik giydi.
Nikah masasına oturam çiftin nikah şahitliğini Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.