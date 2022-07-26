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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

Haberler | 26.07.2022 - 09:38

Sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e Kuruçeşme konserinde sahneden yanıt verdi. Usta sanatçı, oğluna "Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek seslendi.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - 1

, oğlu Ahmet Tatlıses'in "Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim var. Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" sözlerine yanıt verdi.


İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - 2

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Tatlıses, kendisine dava açan oğluna sahneden seslendi.


İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - 3

Tatlıses, "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar. Be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyerek tepki gösterdi.


İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - 4

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Babalar Günü için yaptığı "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" açıklamasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulunmuştu.


İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - 5

Zamanı gelince parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını dile getiren 70 yaşındaki sanatçı, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor, bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

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