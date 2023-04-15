İlişkileri skandalla başlayan Hollywood ünlüleri

LEANN RIMES VE EDDIE CIBRIAN

Country müzik şarkıcısı Lee AnnRimes, Hollywood'daki en büyük yasak aşk skandallarından birinin kahramanı olarak hafızalara kazındı. Rimes, dansçı Dean Sheremet ile evliyken rol arkadaşı Eddie Cibrian ile aşk yaşamaya başladı. O sırada Cibrian da evliydi.

Önceleri herkesten gizlediği yasak ilişkisinin artık açığa çıkmak üzere olduğunu anlayınca Rimes, kocası Dean Sheremet'e "Ben Eddie ile ilişki yaşıyorum. Ve sanırım öpüşüren çekilen fotoğraflarımız yayınlanmak üzere" diyerek gerçeği açıkladı.



Rimes, Sheremet'ten; Cibrian da o sırada evli olduğu karısından boşandı. 2011 yılında hayatlarını birleştiren Rimes ve Cibrian'ın mutlu beraberliği devam ediyor.