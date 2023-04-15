İlişkileri skandalla başlayan Hollywood ünlüleri

"Friends" yıldızı Jennifer Aniston ile evli olan Brad Pitt ve Aniston'ın ilişkisi, Angelina Jolie'ye olan aşkını itiraf etmesiyle bozulmaya başladı.
Aniston ile evli olduğu dönemde Angelina Jolie ile "Bay ve Bayan Smith" filminde rol alan Brad Pitt, o dönem Jolie ile aşk yaşadığı iddialarını reddetse de boşanmadan bir yıl sonra ünlü isimle birlikteliğini itiraf etti.
2019 yılında yollarını ayıran Jolie ve Pitt'in altı çocuğu bulunuyor.
İkili, Ryan Reynolds'ın eşi Scarlett Johansson'dan ayrılmasının hemen ardından çıkmamış olsa da, ayrılmalarında Blake Lively'nin bir faktör olduğuna inanılıyor.
Reynolds ile Johansson'ın evliliklerinin sorunsuz ilerlediğini düşünürsek, boşanma duyurusu şaşırtıcıydı.
Ryan Reynolds, ciddi bir ilişkiden diğerine atlamış gibi görünse de Lively ile 2012'den beri evli ve dört çocuğu var.
Country müzik şarkıcısı Lee AnnRimes, Hollywood'daki en büyük yasak aşk skandallarından birinin kahramanı olarak hafızalara kazındı. Rimes, dansçı Dean Sheremet ile evliyken rol arkadaşı Eddie Cibrian ile aşk yaşamaya başladı. O sırada Cibrian da evliydi.
Önceleri herkesten gizlediği yasak ilişkisinin artık açığa çıkmak üzere olduğunu anlayınca Rimes, kocası Dean Sheremet'e "Ben Eddie ile ilişki yaşıyorum. Ve sanırım öpüşüren çekilen fotoğraflarımız yayınlanmak üzere" diyerek gerçeği açıkladı.
Rimes, Sheremet'ten; Cibrian da o sırada evli olduğu karısından boşandı. 2011 yılında hayatlarını birleştiren Rimes ve Cibrian'ın mutlu beraberliği devam ediyor.
Müzisyen Richie Samborra ile Heather Locklear'ın mutlu bir evliliği vardı. Ama araya Locklear'ın yakın arkadaşı Denise Richards girince her şey değişti.
Charlie Sheen'den olaylı bir şekilde boşanan Richards, arkadaşının kocasıyla ilişki yaşamaya başladı. Kısa süren aşk, Heather Locklear'ın yuvasına mâl oldu.
Tori Spelling ve Dean McDermott, "Mind Over Murder"ın setinde evli olmalarına rağmen birbirlerine aşık oldular. İkili, eşlerinden kısa sürede ayrıldı.
2006'dan beri evli olan Tori Spelling ve Dean McDermott çiftinin beş çocuğu bulunuyor.
Oscar ödüllü oyuncu Sandra Bullock ile beş yıllık evli olduğu dönemde Jesse James'in sadakatsizliğine dair söylentiler başlamıştı.
O dönem bir oğul evlat edinen ancak evliliklerini sürdüremeyen ikili, boşanma kararı verdi. Kısa bir süre sonra da James, dövme sanatçısı Kat Von D ile çıkmaya başladı.
Bir süre nişanlı kalan Jesse James ile Kat Von D evlenmeden yollarını ayırdı.