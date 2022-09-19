İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi

HYDE PARK'TA TOP ATIŞLARI

Londra'nın merkezindeki Big Ben saat kulesinin çanları çalınırken, bir yandan da Hyde Park'ta Kraliyet Atlı Topçu Birliği'nin top atışları duyuldu.

Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yaptı.

Tören sırasında Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleri tabutun arkasından yürüdü. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton takip etti.

İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıdı.