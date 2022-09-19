İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 19:41
Dünya tarihi bir güne tanıklık etti. Birleşik Krallık, çok sevdiği Kraliçesi'ne veda etti. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth için Londra'daki Westminster Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yaklaşık 2 milyon kişi katıldı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için düzenlenen tören Londra'nın merkezindeki Westminster Katedrali'nde başladı.
Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Orijinal olarak 18. yüzyıl askeri borazan çağrısı olan eser, daha sonra kutsal bir anma marşı olarak önem kazandı.
Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. O esnada Londra sokaklarında çıt çıkmadı.
Saygı duruşunu, Ulusal Marş izledi. Tören, Kraliçe’ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi.
Naaşı eşi Prens Philip'in yanına defnedilen Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.
Kraliçe'nin taç giyme töreninde ve Prens Philip ile evlilik töreninde okunan ilahiler de dahil olmak üzere ilahiler okundu.
Kate Middleton, Prens William ile çocukları en ön sırada, prens Harry ile Meghan Markle ise ikinci sırada törene katıldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss törende İncil'den bir pasaj okudu. Pasajda, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm yer alıyor.
Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.
Duygusal anların yaşandığı törende Kral III. Charles, annesinin tabutunun üzerine el yazısıyla bir not bıraktı.
Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi gece saatlerinden itibaren geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda sıralandı.
Londra'nın merkezindeki Big Ben saat kulesinin çanları çalınırken, bir yandan da Hyde Park'ta Kraliyet Atlı Topçu Birliği'nin top atışları duyuldu.
Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yaptı.
Tören sırasında Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleri tabutun arkasından yürüdü. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton takip etti.
İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıdı.
Geçit töreni esnasında pek çok İngiliz gözyaşlarını tutamadı.
İngiltere'de 1952'den beri bu büyüklükte bir cenaze töreni düzenlenmemişti.
Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George için 1952 yılında bu denli görkemli bir tören yapılmıştı.
Kafelerde, restoranlarda, hatta sinema salonlarında bile Kraliçe'nin cenazesi canlı olarak izlendi.
Törende üç binden fazla askeri personel görev yapıyor.
Kraliçe'nin Kraliyet Sancağı'na sarılı tabutunun üzerinde İmparatorluk Tacı, Hükümdar'ın altın küresi ve asası bulunuyor.
Kraliçe'nin naaşı St George Şapeli'nde başlayan defin töreni için özel bir araçla Windsor Kalesi'ne nakledildi.
Windsor Kalesi'ndeki son törenin ardından Kraliçe sadece Kral ve diğer kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı özel bir cenaze töreniyle toprağa verildi.
Kraliçe, 9 nisan 2021'de hayata veda eden ancak Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip ile birlikte defnedildi.
İşte cenaze törenine katılanlar ve tören gününden yansıyanlar...
Prens Harry ve Prens William
Prens William
Prens Harry
Kral Charles
Galler Prensesi Kate Middleton ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte
Meghan Markle
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Westminster Katedrali'nde.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron cenaze töreni için Londra'da.
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi Samantha Cameron
'Konsort Kraliçe' Camilla
Eski İspanya Kralı Juan Carlos
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, Kraliçe'nin cenaze töreni için dünya liderlerine katıldı.
Prenses Beatrice
Eski İngiltere'de Başbakan Theresa May
Eski İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan