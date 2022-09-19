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İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 19:41

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth için görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı. Kilise töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi. Kraliçe II. Elizabeth, 9 Nisan 2021'de hayata veda eden ancak Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Philip ile Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedildi.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 1

Dünya tarihi bir güne tanıklık etti. Birleşik Krallık, çok sevdiği Kraliçesi'ne veda etti. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı  için Londra'daki Westminster Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yaklaşık 2 milyon kişi katıldı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 2

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için düzenlenen tören Londra'nın merkezindeki Westminster Katedrali'nde başladı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 3

Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Orijinal olarak 18. yüzyıl askeri borazan çağrısı olan eser, daha sonra kutsal bir anma marşı olarak önem kazandı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 4

Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. O esnada Londra sokaklarında çıt çıkmadı.

Saygı duruşunu, Ulusal Marş izledi. Tören, Kraliçe’ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 5

Naaşı eşi Prens Philip'in yanına defnedilen Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 6

Kraliçe'nin taç giyme töreninde ve Prens Philip ile evlilik töreninde okunan ilahiler de dahil olmak üzere ilahiler okundu.

, ile çocukları en ön sırada, prens Harry ile ise ikinci sırada törene katıldı. 

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 7

İNGİLTERE BAŞBAKANI İNCİL'DEN PASAJ OKUDU

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss törende İncil'den bir pasaj okudu. Pasajda, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm yer alıyor.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 8

Kraliçe Elizabeth'in çocukları , Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 9

ANNESİNİN TABUTUNA NOT BIRAKTI

Duygusal anların yaşandığı törende Kral III. Charles, annesinin tabutunun üzerine el yazısıyla bir not bıraktı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 10

Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi gece saatlerinden itibaren geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda sıralandı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 11

HYDE PARK'TA TOP ATIŞLARI

Londra'nın merkezindeki Big Ben saat kulesinin çanları çalınırken, bir yandan da Hyde Park'ta Kraliyet Atlı Topçu Birliği'nin top atışları duyuldu.

Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yaptı.

Tören sırasında Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleri tabutun arkasından yürüdü. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton takip etti.

İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıdı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 12

1952'DEN BERİ EN BÜYÜK CENAZE

Geçit töreni esnasında pek çok İngiliz gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere'de 1952'den beri bu büyüklükte bir cenaze töreni düzenlenmemişti. 

Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George için 1952 yılında bu denli görkemli bir tören yapılmıştı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 13

SİNEMA SALONLARINDA BİLE İZLENDİ

Kafelerde, restoranlarda, hatta sinema salonlarında bile Kraliçe'nin cenazesi canlı olarak izlendi.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 14

Törende üç binden fazla askeri personel görev yapıyor.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 15

Kraliçe'nin Kraliyet Sancağı'na sarılı tabutunun üzerinde İmparatorluk Tacı, Hükümdar'ın altın küresi ve asası bulunuyor.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 16

ST GEORGE ŞAPELİ'NDE TÖREN YAPILACAK

Kraliçe'nin naaşı St George Şapeli'nde başlayan defin töreni için özel bir araçla Windsor Kalesi'ne nakledildi.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 17

Windsor Kalesi'ndeki son törenin ardından Kraliçe sadece Kral ve diğer kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı özel bir cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kraliçe, 9 nisan 2021'de hayata veda eden ancak Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip ile birlikte defnedildi.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 18

İşte cenaze törenine katılanlar ve tören gününden yansıyanlar...

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 19

Prens Harry ve Prens William

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 20

Prens William

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 21

Prens Harry

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 22

Kral Charles

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 23

Galler Prensesi Kate Middleton ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 24

Meghan Markle

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 25

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Westminster Katedrali'nde.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 26

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron cenaze töreni için Londra'da.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 27

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi  Samantha Cameron

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 28

'Konsort Kraliçe' Camilla

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 29

Eski İspanya Kralı Juan Carlos

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 30

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, Kraliçe'nin cenaze töreni için dünya liderlerine katıldı.

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 31

Prenses Beatrice

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 32

Eski İngiltere'de Başbakan Theresa May

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 33

Eski İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 34

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan

İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 35
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 36
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 37
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 38
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 39
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 40
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 41
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 42
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 43
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 44
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 45
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 46
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 47
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 48
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 49
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 50
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 51
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 52
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 53
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 54
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 55
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 56
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 57
İngiltere, Kraliçe'sine veda etti: Kraliçe Elizabeth eşi Philip'le birlikte defnedildi - 58

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