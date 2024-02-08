İngiltere tahtının varisi Prens William kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Prens Harry'nin apar topar İngiltere'ye gitmesinin ardından Kral'ın büyük oğlu Prens William, katıldığı bir etkinlikte babasının sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.