İngiltere tahtının varisi Prens William kanser teşhisi konan Kral Charles hakkında ilk kez konuştu

DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Gecede konuşma yapan Galler Prensi, "Catherine ve babam için son günlerde gelen nazik destek mesajları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Prens Harry "Bu mesajların bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı.

Prens sözlerine "Son haftalarda 'tıbbi' konular gündemdeydi. Ben de bu etkinliğe biraz bu konulardan uzaklaşmak için geldim" diye devam etti.