İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler

İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü isimler de Amini’nin ölümüne sessiz kalmadı.
Şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından Amini'nin gözaltına alınmasını ve öldürülme şeklini detaylı bir şekilde paylaştı.
Yungblud adıyla bilinen İngiliz şarkıcı, paylaştığı videoda "Sessiz kalma!" dedi.
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jessica Chastain, yaptığı paylaşıma "İranlı bir kadın olan Mahsa Amini, geçen hafta başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülene kadar dövüldü" notunu düştü.
Şarkıcı Justin Bieber, Eva Mendes'in paylaşımını kendi hesabında paylaştı.
Toplumsal gündemle ilgili sık sık paylaşımlar yapan ünlü model Bella Hadid, Amini'nin ölümüne dair uzun bir paylaşımda bulundu.
Hilary Clinton "İranlılar şiddetten ve korkudan uzak yaşamayı hak ediyor. Tüm dünya sizi izliyor" diyerek paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında söylemleri nedeniyle Polonya konseri iptal edilen Pink Floyd grubunun üyesi Roger Waters da konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Ünlü ABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medya paylaşımıyla Mahsa Amini'nin ölümüne tepki verdi.