İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler

Başörtüsü kurallarına göre örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı Mahsa Amini'nin ölümü üzerine ünlü isimlerden tepki geldi. Ünlü model Bella Hadid, Hilary Clinton ve şarkıcı Justin Bieber gibi isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 1

İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü isimler de Amini’nin ölümüne sessiz kalmadı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 2

Şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından Amini'nin gözaltına alınmasını ve öldürülme şeklini detaylı bir şekilde paylaştı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 3

Yungblud adıyla bilinen İngiliz şarkıcı, paylaştığı videoda "Sessiz kalma!" dedi.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 4

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Jessica Chastain, yaptığı paylaşıma "İranlı bir kadın olan Mahsa Amini, geçen hafta başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülene kadar dövüldü" notunu düştü.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 5

Şarkıcı Justin Bieber, Eva Mendes'in paylaşımını kendi hesabında paylaştı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 6

Toplumsal gündemle ilgili sık sık paylaşımlar yapan ünlü model Bella Hadid, Amini'nin ölümüne dair uzun bir paylaşımda bulundu.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 7

Hilary Clinton "İranlılar şiddetten ve korkudan uzak yaşamayı hak ediyor. Tüm dünya sizi izliyor" diyerek paylaşım yaptı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 8

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında söylemleri nedeniyle Polonya konseri iptal edilen Pink Floyd grubunun üyesi Roger Waters da konuyla ilgili paylaşım yaptı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 9

Ünlü ABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medya paylaşımıyla Mahsa Amini'nin ölümüne tepki verdi.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümüne ünlü isimlerden gelen tepkiler - 10

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