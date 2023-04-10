Irina Shayk'ın dergi fotoğraflarına Peta’dan tepki

İngiliz Vogue dergisinden bir sözcü de "Peta'ya bu konuyu bizimle gündeme getirdiği ve dünya çapında hayvanları korumak için yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekimi New York’ta yapıldı ve uygulamanın yasal olduğu ABD'den İngiliz Vogue ile paylaşılan bir çekim oldu” dedi.