Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında

Ünlü Rus model Irina Shayk, kendine has tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood'un adını taşıyan markası için poz verdi.
Markanın 2023 İlkbahar koleksiyonu için çekilen kampanyada yer alan model, ünlü fotoğrafçı Juergen Teller'a poz verdi.
Amelia Gray Hamlin, Lars Eidinger, Jiashan Liu, Cherif Douamba ve Sybil Buck gibi isimlerin de yer aldığı kampanyada başrolü üstlenen 37 yaşındaki model, kampanyada takım elbiseden elbiseye birçok farklı tasarım giydi.
Sloganlı tişörtleri, cinsiyetsiz tasarımları ve gündem olaylarına karşı verdiği eleştirel tepkileriyle bilinen Vivienne Westwood hayatını kaybettikten sonra tasarımcının eşi Andreas Kronthaler, yeni sezon görünümlerini tasarladı.
Son dönemde eski sevgilisi Bradley Cooper ile yeniden bir arada olduğu iddia edilen model, son yıllarda moda haftalarının ve lüks markaların en çok aradığı modellerden biri oldu.