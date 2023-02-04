Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında

Lüks moda markalarının aranan yüzü Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz aralıkta hayatını kaybeden İngiliz modacı Vivienne Westwood'un markası için kamera karşısına geçti.

Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında - 1

Ünlü Rus model Irina Shayk, kendine has tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood'un adını taşıyan markası için poz verdi.

Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında - 2

Markanın 2023 İlkbahar koleksiyonu için çekilen kampanyada yer alan model, ünlü fotoğrafçı Juergen Teller'a poz verdi.

Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında - 3

Amelia Gray Hamlin, Lars Eidinger, Jiashan Liu, Cherif Douamba ve Sybil Buck gibi isimlerin de yer aldığı kampanyada başrolü üstlenen 37 yaşındaki model, kampanyada takım elbiseden elbiseye birçok farklı tasarım giydi.

Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında - 4

Sloganlı tişörtleri, cinsiyetsiz tasarımları ve gündem olaylarına karşı verdiği eleştirel tepkileriyle bilinen Vivienne Westwood hayatını kaybettikten sonra tasarımcının eşi Andreas Kronthaler, yeni sezon görünümlerini tasarladı.

Irina Shayk İngiliz moda markasının ilkbahar kampanyasında - 5

Son dönemde eski sevgilisi Bradley Cooper ile yeniden bir arada olduğu iddia edilen model, son yıllarda moda haftalarının ve lüks markaların en çok aradığı modellerden biri oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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