İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor

İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor, askere gidiyor. Galler'deki UWC Atlantik Koleji'ni bitiren Leonor, üç yıl boyunca askeri eğitim alacak.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, düzenlenen basın toplantısında İspanya tahtının varisi olan Prenses Leonor'un bu yılın ilerleyen aylarında devlet başkanı olarak gelecekteki rolüne hazırlanmak üzere üç yıllık askeri eğitime başlayacağını duyurdu.
Robles, “Bugün kabine toplantısında, Prenses Leonor’un askeri eğitimi ve kariyerine şekil verecek olan askerlik görevi için gerekli kararnameyi onayladık" dedi.
Kral Felipe’nin en büyük çocuğu olan Leonor, babası tahtı bıraktığında ya da hayatını kaybettiğinde tahta geçerek aynı zamanda silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanı olacak.
Leonor’un eğitiminin ağustos veya eylül aylarında başlaması bekleniyor. Eğitimi tamamlandıktan sonra orduda ve donanmadaki rütbesi teğmen olacak.
Hava kuvvetleri eğitimi de alacak olan Prenses, burada da komutanlık rütbesine erişecek. Prensesin bu eğitimi tamamladıktan sonra isterse üniversite eğitimine devam etme hakkı da saklı kalacak.