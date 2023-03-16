İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor

TAHTA GEÇECEK

Robles, “Bugün kabine toplantısında, Prenses Leonor’un askeri eğitimi ve kariyerine şekil verecek olan askerlik görevi için gerekli kararnameyi onayladık" dedi.

Kral Felipe’nin en büyük çocuğu olan Leonor, babası tahtı bıraktığında ya da hayatını kaybettiğinde tahta geçerek aynı zamanda silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanı olacak.