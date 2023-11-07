İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'i suçlayan Angelina Jolie'ye tepki gösterdi.

Angelina Jolie 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" ifadelerini kullanmıştı.

Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya da tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Jolie, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" demişti.