İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Angelina Jolie, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hedefinde. Jolie için "Sanırım hiç Gazze'ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi" diyen Herzog, "Angelina Jolie, İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 1

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'i suçlayan Angelina Jolie'ye tepki gösterdi.

Angelina Jolie 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırılar nedeniyle dünyadaki herkes gibi çok kırgın ve kızgın olduğunu ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" ifadelerini kullanmıştı.

Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya da tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Jolie, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 2

Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" demişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 3

Isaac Herzog, İngiliz televizyoncu Piers Morgan'a konuk oldu ve Hollywood yıldızını topa tuttu. Gazze'ye saldırı konusunda Jolie'nin eleştirilerine tamamen karşı çıktığını söyleyen Herzog, ünlü oyuncunun hiç Filistin'de ya da İsrail'de bulunmadığını belirtti.

"Sanırım hiç Gazze'ye gitmedi, hiç buraya gelmedi. Hiçbir zaman gerçekleri yerinde görmedi" diyen Herzog, "Kusura bakmayın ama Gazze'deki insanlar savaşın olduğunu biliyor ancak onların hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir insani kriz yok" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 4

İsrail Cumhurbaşkanı, "Aksine, Gazze'nin güney kısmında, vatandaşların o bölgeye taşınması, onlara tam anlamıyla bakılması için uluslararası toplum ve İsrail'in kabul ettiği bir güvenli bölge var" diye konuştu.

Herzog; İsrail, ABD, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından "etkili biçimde desteklendiğini" iddia ettiği "Gazze'ye yapılan insani yardımda büyük ve çarpıcı bir artış" olduğunu kaydetti.

Gazze halkının bölgeden uzaklaşabileceğini ve böylece kendilerinin bölgeyi teröristlerden temizleyeceklerini söyleyen Herzog, "Angelina Jolie, sözleriyle, İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 5

Jolie'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight de önceki gün, sosyal medya platformu X'ten yayımladığı videoda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak kızını eleştirmişti.

Jolie'nin Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez" yorumunda bulunmasına ilişkin konuşan Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı" demişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Angelina Jolie'ye tepki: İsrail halkına kendini savunma hakkı tanımıyor - 6

Jolie, 20 yıldır mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve yerinden edilen insanlarla ilgilendiğini aktardığı sosyal medya yazısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gazze'de, onlarca yıldır yerinden edilme ve vatansızlığın yanı sıra yaklaşık 20 yıldır şiddetli bir abluka altında yaşayan 2 milyondan fazla insan (yarısı çocuk) bulunuyor. İçeri giren az sayıdaki yardım kamyonu, ihtiyaç duyulanın bir kısmıdır ve bombalama, her gün umutsuz yeni insani ihtiyaçlara neden olmaktadır. Yakıt ve su yardımının reddedilmesi, toplu olarak bir halkı cezalandırıyor. İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışmalarını desteklemeyi seçtim ve onların raporlarını yakından takip ediyorum."

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