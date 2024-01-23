İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik

"YALNIZLIK ÇEKMEDİK"

"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki okullar, butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik" diyen Rutkay, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim baba tarafım zaten burada Çeşme-Dalyan'da... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yerlerden de çok dostumuz buraya taşındı."