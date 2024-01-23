İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay ile İstanbul’daki evlerini kapatmış ve Urla’ya yerleşmişti. Ünlü isim, bu kararı nasıl aldığını katıldığı programda anlattı.

İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 1

Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show" ile ekranlarda boy gösteren Doğa Rutkay, İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine taşınmıştı. Yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' için açan Rutkay, taşınma kararını nasıl aldığını anlattı.

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İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 2

"İNSAN BİR ŞEKİLDE EGE'YE BAĞLANIYOR"

Ünlü oyuncu, "Burayı 2021'de almıştık, inşaat süresi vardı. Zatan Alçatı'da Kerimcan'la çok zamanımız geçti. Ege'yi de çok seviyorduk. Bir şekilde insan bağlanıyor buraya. Sonra evin tamamlanması  çocukların okul döneminin başlamasına denk geldi. İstanbul'da herhangi bir okula alışmadan acaba 'Doğada, hayvanların, çiçeklerin olduğu bir yerde mi yaşasak?' dedik ve geldik" dedi.

İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 3

"İSTANBUL'DAKİ EVİ KAPATTIK"

"Kerimcan'ı ikna etmem uzun sürdü. 'Bir deneyelim' falan derken 8-9 ay oldu buraya yerleşel" diyen Doğa Rutkay, "Kerimcan'a bazen 'İstanbul'da olmak ister misin?' diye soruyorum o da 'Yok, yok çok alıştım' diyor. Haftanın üç günü zaten İstanbul'a gidiyoruz, 'Güldür Güldür Show' devam ediyor. Oradaki evi de kapattık, İstanbul'da otelde ve kısa süreli kiralanan evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 4

"YALNIZLIK ÇEKMEDİK"

"Çocuklar da Urla'da okula başladı. Buradaki okullar, butik, mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa, deniz, hayvan... Sebze meyvemizi gidip buradaki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı şeyler yaşasın istedik" diyen Rutkay, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim baba tarafım zaten burada Çeşme-Dalyan'da... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yerlerden de çok dostumuz buraya taşındı."

İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 5

"UYANINCA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Doğa Rutkay, sözlerini "Uyandığımda kendimi burada çok iyi hissediyorum. O endişeler az. İnsanlar kibar, herkes birbirine yardım ediyor, incirimiz, kestanemiz gelir. Çok da anlatmak istemiyorum. Burada yaşayanlar da bana 'Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla'mızı tanıtmayın' diyor. Ben de onlara 'Buraya saygı duyarak geldim, tanınmış kişi şımarıklığı ile gelmedim, sizden olmak için geldim, bana izin verin' dedim ve o kapılar açıldı" diye noktaladı.

İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik - 6

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı.

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