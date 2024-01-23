İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Çocuklar farklı büyüsün istedik
Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, çocukları Piraye ve Rutkay ile İstanbul’daki evlerini kapatmış ve Urla’ya yerleşmişti. Ünlü isim, bu kararı nasıl aldığını katıldığı programda anlattı.
Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show" ile ekranlarda boy gösteren Doğa Rutkay, İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine taşınmıştı. Yeni evinin kapılarını Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' için açan Rutkay, taşınma kararını nasıl aldığını anlattı.