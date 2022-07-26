Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 09:18 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 09:25
Aquaman ve Dune gibi yapımlarla tanınan Hawaii asıllı ABD’li oyuncu Jason Momoa, Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde bir kazaya karıştı.
Momoa’nun karşı yönden gelen bir motorsikletliyle kafa kafaya geldiği ve motorsiklet sürücüsünün oyuncunun ön camına çarptığı belirtildi.
Çarpışma sonrası arabasından inen Momoa, yoldan geçen bir arabadan 911’i aramasını istedi. Hafif yaralanmayla kazayı atlatan motorsiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası görüntüleri ünlü haber sayfası TMZ yayınladı.
42 yaşındaki oyuncunun yara almadığı kazada, motorsiklet sürücüsünün adının Vitaliy Avagimyan (21) olduğu belirtildi.
Aktörün kaza esnasında 1970 model Oldsmobile kullandığı biliniyor.
Oyuncu tarafından kazaya dair bir açıklama gelmedi.