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Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 09:18 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 09:25

Amerikalı oyuncu Jason Momoa, Los Angeles’ta karşı yoldan gelen bir motorsikletliyle kaza yaptı.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 1

Aquaman ve Dune gibi yapımlarla tanınan Hawaii asıllı ABD’li oyuncu , Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde bir kazaya karıştı.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 2

KAFA KAFAYA GELDİLER

Momoa’nun karşı yönden gelen bir motorsikletliyle kafa kafaya geldiği ve motorsiklet sürücüsünün oyuncunun ön camına çarptığı belirtildi.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 3

HAFİF HASARLA ATLATTI

Çarpışma sonrası arabasından inen Momoa, yoldan geçen bir arabadan 911’i aramasını istedi. Hafif yaralanmayla kazayı atlatan motorsiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 4

Kaza sonrası görüntüleri ünlü haber sayfası TMZ yayınladı.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 5

42 yaşındaki oyuncunun yara almadığı kazada,  motorsiklet sürücüsünün adının Vitaliy Avagimyan (21) olduğu belirtildi.

Jason Momoa motorsiklet sürücüsüyle kafa kafaya çarpıştı - 6

Aktörün kaza esnasında 1970 model Oldsmobile kullandığı biliniyor.

Oyuncu tarafından kazaya dair bir açıklama gelmedi.

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