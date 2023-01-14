Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos'tan ayrıldıktan sonra dünyanın en zengin kadınları arasına giren MacKenzie Scott, Mart 2021'de çocuklarının okulundaki kimya öğretmeni Dan Jewett ile dünyaevine girmişti.
People'ın elde ettiği mahkeme belgelerine göre; Scott ve Jewett'ın evliliği 4 Ocak'ta resmen sona erdi.
People dergisine göre çift, evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalamıştı. Dan Jewett, boşanmaya itiraz etmedi ve çift arasında bir mülk paylaşımı yapılacak.
MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusuyla 25 yıllık evliliğini Jeff Bezos'un metresi Lauren Sanchez'e müstehcen fotoğraflar gönderdiği ortaya çıktıktan sonra bitirmişti.
Boşanma, Scott'a 35,6 milyar dolarlık Amazon hissesi ve neredeyse 60 milyar dolarlık kişisel net servet bırakarak onu dünyanın en zengin kişilerinden biri haline getirmişti.
O dönemden sonra dünyanın en faal hayırseverlerinden biri olan Scott, yaptığı dudak uçuklatan bağışlarla kendinden bahsettiriyor.
MacKenzie Scott, o zamandan beri 16 bin hayır kurumuna en az 14 milyar dolar bağışladı.