Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti

YAPTIĞI BAĞIŞLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

O dönemden sonra dünyanın en faal hayırseverlerinden biri olan Scott, yaptığı dudak uçuklatan bağışlarla kendinden bahsettiriyor.

MacKenzie Scott, o zamandan beri 16 bin hayır kurumuna en az 14 milyar dolar bağışladı.