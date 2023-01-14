Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti

Amazon'un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, bir buçuk yıl evli kaldığı ikinci eşinden resmen boşandı.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 1

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos'tan ayrıldıktan sonra dünyanın en zengin kadınları arasına giren MacKenzie Scott, Mart 2021'de çocuklarının okulundaki kimya öğretmeni Dan Jewett ile dünyaevine girmişti.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 2

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

People'ın elde ettiği mahkeme belgelerine göre; Scott ve Jewett'ın evliliği 4 Ocak'ta resmen sona erdi.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 3

People dergisine göre çift, evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalamıştı. Dan Jewett, boşanmaya itiraz etmedi ve çift arasında bir mülk paylaşımı yapılacak.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 4

MÜHTEHCEN FOTOĞRAFLAR EVLİLİĞİ BİTİRDİ

MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusuyla 25 yıllık evliliğini Jeff Bezos'un metresi Lauren Sanchez'e müstehcen fotoğraflar gönderdiği ortaya çıktıktan sonra bitirmişti.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 5

BOŞANMA SONRASI DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI ARASINA GİRDİ

Boşanma, Scott'a 35,6 milyar dolarlık Amazon hissesi ve neredeyse 60 milyar dolarlık kişisel net servet bırakarak onu dünyanın en zengin kişilerinden biri haline getirmişti.

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın ikinci evliliği de bitti - 6

YAPTIĞI BAĞIŞLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

O dönemden sonra dünyanın en faal hayırseverlerinden biri olan Scott, yaptığı dudak uçuklatan bağışlarla kendinden bahsettiriyor.

MacKenzie Scott, o zamandan beri 16 bin hayır kurumuna en az 14 milyar dolar bağışladı.

N-LIFE HABERLERİ

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