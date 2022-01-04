Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı

Dünyanın en zengin üçüncü insani Jeff Bezos (57), sevgilisi sunucu Lauren Sanchez (51) ile St. Barts adasında. Bezos'un süper yatında tatil yapan çifte, Sanchez'in eski sevgilisi Tony Gonzalez, onun eşi ve Gonzalez'den olan oğlu da eşlik ediyor. Bezos, yatındaki yılbaşı partisinde giydiği dar pantolonu, havalı gömleği ve kalpli gözlükleri ile imajındaki değişimin sürdüğünü gösterdi. Bezos, Sanchez ile birlikte olmaya başladıktan sonra spora yöneldi, estetik yaptırdı ve daha renkli giyinmeye başladı.

Haberler 04.01.2022 - 09:58

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 1

E-ticaret devi Amazon'un ve uzay turizmi şirketi Blue Origin'in sahibi olan, 210 milyar dolarlık servete sahip (57) hayatın tadını çıkarmayı da biliyor. Dünyanın en zenginleri listesinde zirve için Elon Musk ile yarışan Jeff Bezos, yeni yılı sevgilisi Lauren Sanchez (51) ile birlikte Karayipler'daki St. Bart Adası'nda demirli olan lüks bir yatta karşıladı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 2

Sevgililerin yılbaşı kutlamasına Sanchez'in yıllar önce ayrıldığı eski nişanlısı olan eski Amerikan futbolu yıldızı Tony Gonzalez de eşlik etti. Yattaki kutlamada Gonzalez'in eşi October ve Sanchez'den olan oğlu Nikko da yer aldı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 3

Birlikte eğlendiler Bezos ile sevgilisi, Sanchez ve Gonzalez ailesiyle yatta coşkulu bir yeni yıl kutlaması yaşarken, çektirdikleri fotoğrafları da Instagram'da paylaştılar.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 4

Milyarder, sevgilisinin eski nişanlısı ve oğluyla partide fotoğraf çektirerek modern aile" tablosu sergiledi.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 5

Bezos'un parti verdiği lüks yatin haftalık kirasının 38 bin ila 42 bin dolar arasında olduğu belirtildi. Yattaki masraflar ise kiralayana ait.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 6

Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçmişti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 7

Ünlü çiftin önceki tatillerinden fotoğraflar...

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 8
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 9
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 10
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 11
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 12
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 13
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı - 14

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