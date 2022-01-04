Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yılbaşı tatili: Eski sevgilisi de onlara katıldı

Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçmişti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.