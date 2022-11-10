Jennifer Aniston, Brad Pitt ayrılığını anlattı: Çocuk doğurmadım diye ayrıldığımızı söylediler

"KEŞKE BİRİSİ BANA 'YUMURTALARINI DONDUR' DESEYDİ"

Çocuk yapmak için çok çabaladığını ve sonunda çocuğu olmasa bile çabasından hiç pişmanlık duymadığını söyleyen yıldız “Uzun yıllar boyunca IVF (Tüp bebek tedavisi) gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti” dedi.

Ünlü oyuncu, Pitt ile aşk yaşamaya başladığı dönemlerde verdiği bir röportajda bebek yapmak istediğine dair açıklamalarda bulunmuştu.