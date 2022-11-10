Jennifer Aniston, Brad Pitt ayrılığını anlattı: Çocuk doğurmadım diye ayrıldığımızı söylediler

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, kapak yıldızı Allure dergisine özel hayatına dair gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
2000-2005 yılları arasında evli kaldığı Brad Pitt ile ilgili konuşan yıldız “Brad hayatımın aşkı mıydı? Açıkçası bilmiyorum. ‘O benim hayatımın aşkı’ diyen kimseyle karşılaşmadım. Kesinlikle büyük bir aşktı. Tüm bu kaosun içinde çok özel bir şeye sahiptik” dedi.
Medyada Aniston ile Pitt’in ayrılık sebebi olarak Aniston’ın çok yapmak istememesi gösterilmişti. 53 yaşındaki oyuncu “Yıllar boyunca birçok söylenti dolaştı. Eşimin beni terk etmesininin, ayrılmamızın ve evliliğimizi bitirmemizin sebebi, benim ona çocuk vermemem olarak gösterildi. Bunların hepsi koca bir yalan! Şu anda saklayacak hiçbir şeyim yok” dedi.
Çocuk yapmak için çok çabaladığını ve sonunda çocuğu olmasa bile çabasından hiç pişmanlık duymadığını söyleyen yıldız “Uzun yıllar boyunca IVF (Tüp bebek tedavisi) gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti” dedi.
Ünlü oyuncu, Pitt ile aşk yaşamaya başladığı dönemlerde verdiği bir röportajda bebek yapmak istediğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
“30’lu yaşlarımında sonunda ve 40’lı yaşlarımda çok zor zamanlar yaşadım. Eğer o dönemi yaşamasaydım şu an olduğum kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayı içiyordum, kısacası her yolu deniyordum” dedi.
Aniston “Keşke biri çıkıp bana ‘Yumurtalarını dondur ve kendine bir iyilik yap’ deseydi. Aklınıza gelmiyor. İşte şimdi buradayım. İş işten geçti” ifadelerini kullandı.
2015 ile 2017 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Justin Theroux ile evli kalan oyuncu, yeniden evlenebileceğinin sinyallerini verdi. Oyuncu, “Asla, asla deme ama çok da ilgilenmiyorum bu konularla. Bir ilişkim olsun isterim. Hiç belli olmaz! Bazı günler eve geldiğimde ‘Şu anda birinin desteğine ihtiyacım var’ diyorum. Birinin kollarına kendini atmak ve “Zor bir gündü” demek güzel olurdu” dedi.
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