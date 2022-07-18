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Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi

Haberler | 18.07.2022 - 08:55

Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta dünyaevine girdi. Lopez yaptığı açıklamada, "Tam da istediğimiz gibi oldu. Hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik" dedi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi - 1

Daha önce nişanlanan ancak daha sonra ayrılan ve Ben Affleck yıllar sonra barıştı ve Las Vegas'ta evlendi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi - 2

Lopez, hayranlarıyla paylaştığı email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi - 3

Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliği hakkında şöyle konuştu: "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca"

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi - 4

Lopez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk."

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi - 5

"Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

N-LIFE HABERLERİ

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