Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi

Haberler | 18.07.2022 - 08:55
Daha önce nişanlanan ancak daha sonra ayrılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck yıllar sonra barıştı ve Las Vegas'ta evlendi.
Lopez, hayranlarıyla paylaştığı email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı.
Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliği hakkında şöyle konuştu: "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca"
Lopez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk."
"Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."