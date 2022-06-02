Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi

Haberler | 02.06.2022 - 11:23
Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisi ve 18 yıl sonra yeniden nişanlanmasıyla gündemde olan Jennifer Lopez, tatil sezonunu açtı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını konu alan belgesel de izleyiciyle buluşan Lopez, bikinisiyle objektif karşısına geçti.
52 yaşındaki yıldız 210 milyon takipçili Instagram hesabından havuz başındaki pzolarını "Yaz modu aktif edildi" notuyla paylaştı.
Üzerine kelebek desenleri olan siyah bir kaftan giyen Lopez, kombinini güneş gözlükleri ve yüksek topuklu terlikleriyle tamamladı.
Daha önce üç evlilik yapan Lopez ve Affleck çifti iddialara göre yakın dönemde birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.