Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi

Haberler | 02.06.2022 - 11:23

Hayatı belgesel olan ve Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisiyle gündemde olan Jennifer Lopez de tatil sezonunu açtı. Lopez fotoğraflarını, "Yaz modu aktif edildi" notuyla yayınladı.

Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi - 1

Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisi ve 18 yıl sonra yeniden nişanlanmasıyla gündemde olan , tatil sezonunu açtı.

Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi - 2

Geçtiğimiz günlerde hayatını konu alan belgesel de izleyiciyle buluşan Lopez, bikinisiyle objektif karşısına geçti.

Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi - 3

52 yaşındaki yıldız 210 milyon takipçili Instagram hesabından havuz başındaki pzolarını "Yaz modu aktif edildi" notuyla paylaştı.

Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi - 4

Üzerine kelebek desenleri olan siyah bir kaftan giyen Lopez, kombinini güneş gözlükleri ve yüksek topuklu terlikleriyle tamamladı.

Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı: Yaz modu aktif edildi - 5

Daha önce üç evlilik yapan Lopez ve Affleck çifti iddialara göre yakın dönemde birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.

N-LIFE HABERLERİ

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