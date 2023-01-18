Jennifer Lopez'den eşi Ben Affleck'e: Benim kocam hayal gibi

"BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK"

Lopez, "Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık. Film bitti ama ben kendimi sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum" diye konuştu.