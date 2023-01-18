Jennifer Lopez'den eşi Ben Affleck'e: Benim kocam hayal gibi

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Lopez, 'Today' adlı programa konuk oldu. Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü isim, yine Affleck'i "rüya gibi" ve "canımın içi" sözleriyle nitelendirdi.
Evliliği hakkında da konuşan Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck için, "O rüya gibi... Benim canımın içi, çok tatlı" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı, Ben Affleck ile aynı eve nasıl taşındıklarını anlattı. Lopez, "Bu gerçekten çok büyük bir duygusal geçiş oldu ama aynı zamanda tüm hayallerimizin gerçekleşmesiydi" ifadelerini kullandı.
Jennifer Lopez, ardından 2022 yılını, "Çocuklarımı doğurduğumdan bu yana geçirdiğim en olağanüstü yıldı" diyerek tanımladı.
Ünlü aktör ile evliliğini, "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son..." ifadeleriyle anlatan Lopez, set arkadaşlıklarının nasıl büyük bir aşka dönüştüğünü de anlattı.
Lopez, "Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık. Film bitti ama ben kendimi sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum" diye konuştu.
Ünlü isim "Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım; nasıl olacak, göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar" dedi.
Öte yandan yeni albümü 'This Is Me... Now' hakkında da konuşan Lopez, söz konusu projenin, Ben Affleck ile nişanlandıkları dönemde hazırladığı 'This Is Me'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.
Bu albümü hazırlarken eşi ile bir arada olduğunu belirten Jennifer Lopez, "Ne yolculuktu" dedi.