Jennifer Lopez'le nişanlanan Ben Affleck hala flört uygulamasında mı?

Independent'in haberine göre, cuma günü (22 Nisan) bir dijital yayın platformunun emlak temalı reality programının yeni sezonunda emlak komisyoncusu Herman, Affleck'in nişanlısı Jennifer Lopez'le ilişkisinin yeniden alevlenmesinden hemen önce aktörle eşleştiklerini iddia etti.

Chrishell Stause, "Ben Affleck'in bir kıza [video] gönderdiği için viral olduğu zamanı hatırlayın" dedi ve Herman şu yanıtı verdi:

"Bana mesaj atmış olabilir de olmayabilir de."