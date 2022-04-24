Jennifer Lopez'le nişanlanan Ben Affleck hala flört uygulamasında mı?

Haberler | 24.04.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 24.04.2022 - 10:19
Selling Sunset programının yıldızı Emma Herman'ın Ben Affleck'le eşleştiğini iddia etmesinin ardından aktör, ünlülerin kullandığı flört uygulaması Raya'da yer aldığını reddetti.
Independent'in haberine göre, cuma günü (22 Nisan) bir dijital yayın platformunun emlak temalı reality programının yeni sezonunda emlak komisyoncusu Herman, Affleck'in nişanlısı Jennifer Lopez'le ilişkisinin yeniden alevlenmesinden hemen önce aktörle eşleştiklerini iddia etti.
Chrishell Stause, "Ben Affleck'in bir kıza [video] gönderdiği için viral olduğu zamanı hatırlayın" dedi ve Herman şu yanıtı verdi:
"Bana mesaj atmış olabilir de olmayabilir de."
Herman, Affleck'in kendisini birkaç kez kahve içmeye davet ettiğini ancak hiç gitmediğini söylerken Stause, "Bennifer'ı engelleyebilirsin" diye espri yaptı.
Herman, "Ondan hemen önceydi" dedi ve ekledi:
"Yani, belki de Bennifer olmazdı. Boston bağlantımız var. Yani bu onun tavlama cümlesiydi."
Stause, ikilinin mesajlarını gözden geçirerek şunları söyledi:
"Yani sana çıkma teklif etti, çok sevimli ve tatlıydın ama 'Hayır’ dedin."
Ancak Affleck'in temsilcileri iddiaları yalanlayarak, People'a aktörün yıllardır Raya'da olmadığını söyledi.
Affleck'in temsilcileri, "Raya, birkaç yıldır aktif bir üye olmadığını doğruladı" dedi.
Lopez'le 2021 baharında çıkmaya başlayan Affleck, şarkıcı ve aktrisle ilk olarak 2002'den 2004'e kadar ilişki yaşamıştı.
Önceki haftalarda Lopez, Affleck ile ikinci kez nişanlandıklarını duyurdu.