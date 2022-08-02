Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı

Haberler | 02.08.2022 - 08:21
Johnny Depp'e 8 milyon dolarlık davayı kaybeden Amber Heard, Kaliforniya'daki evini sattı.
Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard’ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.
TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.
Ayrıca habere göre; Heard, evi 2019’da satın alırken şimdi satıştan yaklaşık iki katı bir kâr elde etti.
Geçtiğimiz günlerde Heard’ün,Depp lehine verilen tazminat kararının iptal edilmesi yönündeki başvurusu reddedilmişti.