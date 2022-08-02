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Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı

Haberler | 02.08.2022 - 08:21

Eski eşi Johnny Depp'e 8 milyon dolarlık davayı kaybeden Amber Heard, Kaliforniya'daki evini sattı. Bu satışla gelen paryaı Heard'ün tazminat ödemesinde kullanacağı öğrenildi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı - 1

'e 8 milyon dolarlık davayı kaybeden , Kaliforniya'daki evini sattı.


Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı - 2

Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard’ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.


Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı - 3

TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.


Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı - 4

Ayrıca habere göre; Heard, evi 2019’da satın alırken şimdi satıştan yaklaşık iki katı bir kâr elde etti.


Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard evini sattı - 5

Geçtiğimiz günlerde Heard’ün,Depp lehine verilen tazminat kararının iptal edilmesi yönündeki başvurusu reddedilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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