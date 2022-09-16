Johnny Depp ve Amber Heard'ün karalama davası film oluyor

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Karalama davasını kazanan Depp ise yeni film ve müzik projeleriyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok.