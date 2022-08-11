Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 16:00 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 16:25
Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan Johnny Depp, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor.
‘Jeanne du Barry’ adlı filmde rol alacak olan oyuncunun filmden ilk görseli yayınlandı.
Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıran oyuncunun dönem kıyafetleri ve peruğuyla verdiği poz oldukça dikkat çekti.
Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.
Adı daha önce ‘La Favorite' olarak açıklana filmin yönetmen koltuğunda ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak.
2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak. Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.
Temmuz sonunda çekimleri başlayan filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
Oyuncunun Amber Heard ile yaşadığı dava süreci nedeniyle marka elçisi olduğu Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyordu.
Fransız moda markasıyla yeniden anlaşan 59 yaşındaki oyuncunun 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor. TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.
Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile Karayip Korsanları serisine dönebilir. Oyuncunun Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.
Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.
Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu