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Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 16:00 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 16:25

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Amerikalı oyuncu Johnny Depp kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Dava sonrası ilk film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncunun Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracağı filmden ilk görsel paylaşıldı.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 1

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan , yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 2

‘Jeanne du Barry’ adlı filmde rol alacak olan oyuncunun filmden ilk görseli yayınlandı.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 3

Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıran oyuncunun dönem kıyafetleri ve peruğuyla verdiği poz oldukça dikkat çekti.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 4

FİLMİN KOUNSU

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 5

İLK FRANSIZ PROJESİ

Adı daha önce ‘La Favorite' olarak açıklana filmin yönetmen koltuğunda ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak.

2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak. Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 6

Temmuz sonunda çekimleri başlayan filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 7

MARKA İLE YENİDEN ANLAŞTI

Oyuncunun Amber Heard ile yaşadığı dava süreci nedeniyle marka elçisi olduğu ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyordu. 

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 8

YEDİ FİGÜRLÜ ANLAŞMA

Fransız moda markasıyla yeniden anlaşan 59 yaşındaki oyuncunun 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor. TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 9

YENİDEN JACK SPARROW OLACAK

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile Karayip Korsanları serisine dönebilir. Oyuncunun Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

Johnny Depp'in Fransız Kralı canlandıracağı filmden ilk kare geldi - 10

HAYRANLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu

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