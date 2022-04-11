Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 13:56 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 14:28
Johnny Depp ve Amber Heard’in arasındaki hukuk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Depp, evlilikleri süresince kendisine hem fiziksel hem mental anlamda şiddet uyguladığını iddia eden Heard'e dava açmıştı.
58 yaşındaki aktörün, Heard’e açtığı 50 milyon dolar değerindeki karalama davası üzerine, oyuncu sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
“Eski eşim Johnny Depp ile yüzleşmek için Virginia’daki mahkemeye katılacağım. Yaşadığım şiddet ve aile içi istismar deneyimlerini dile getirdiğim için Johnny beni dava ediyor. Konuşmamda asla onu işaret etmedim, gücü elinde tutan erkekler hakkında açıkça konuşan kadınların ödediği bedel üzerine konuştum” diyen 35 yaşındaki oyuncu, bu davanın en kısa sürede kapanmasını ve hayatına devam edebilmeyi umduğunu belirtti.
Konuşmasına “Johnny için hep sevgi besledim ve tüm dünyanın gözü önünde geçmişte yaşadıklarımızın detaylarını paylaşmak bana acı veriyor” diyerek devam etti.
Davaya katılacak isimler arasında Amber Heard’un eski partneri Elon Musk ve oyuncu James Franco bulunuyor. Johhny Depp’in tarafında ise Paul Bettany ve Ellen Barkin yer alıyor.
Amerikalı aktör Depp, "eşini döven biri" diye niteleyen 2018 tarihli haber nedeniyle The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers'a (NGN) ve tabloid gazetenin baş editörü Dan Wootton'a karşı davacı olmuştu.
The Sun gazetesine bu söyleminden dolayı dava açan Depp, davayı kaybetmiş ve ardından Amber Heard'ün kendisine açtığı 100 milyon dolarlık davada da hüsrana uğramıştı.
Bu ifadenin mahkeme tarafından doğrulanmasının ardından kariyerinde zor bir döneme giren Depp, suçlamalar nedeniyle Hollywood'dan aforoz edildi.