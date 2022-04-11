Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim

The Sun gazetesine bu söyleminden dolayı dava açan Depp, davayı kaybetmiş ve ardından Amber Heard'ün kendisine açtığı 100 milyon dolarlık davada da hüsrana uğramıştı.

Bu ifadenin mahkeme tarafından doğrulanmasının ardından kariyerinde zor bir döneme giren Depp, suçlamalar nedeniyle Hollywood'dan aforoz edildi.