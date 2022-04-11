Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim

Haberler - ntv.com.tr | 11.04.2022 - 13:56 - Son Güncelleme : 11.04.2022 - 14:28

Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası üzerine mahkemede ifade vermeye hazırlanan Amber Heard, sosyal medya hesabından yıllardır birbiriyle davalık olmalarına rağmen Depp’e karşı 'her zaman sevgi beslediğini' dile getirdi.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 1

 ve in arasındaki hukuk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Depp, evlilikleri süresince kendisine hem fiziksel hem mental anlamda şiddet uyguladığını iddia eden Heard'e dava açmıştı.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 2

58 yaşındaki aktörün, Heard’e açtığı 50 milyon dolar değerindeki karalama davası üzerine, oyuncu sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 3

"YÜZLEŞECEĞİM"

“Eski eşim Johnny Depp ile yüzleşmek için Virginia’daki mahkemeye katılacağım. Yaşadığım şiddet ve aile içi istismar deneyimlerini dile getirdiğim için Johnny beni dava ediyor. Konuşmamda asla onu işaret etmedim, gücü elinde tutan erkekler hakkında açıkça konuşan kadınların ödediği bedel üzerine konuştum” diyen 35 yaşındaki oyuncu, bu davanın en kısa sürede kapanmasını ve hayatına devam edebilmeyi umduğunu belirtti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 4

“JOHNNY İÇİN HEP SEVGİ BESLEDİM"

Konuşmasına “Johnny için hep sevgi besledim ve tüm dünyanın gözü önünde geçmişte yaşadıklarımızın detaylarını paylaşmak bana acı veriyor” diyerek devam etti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 5

Davaya katılacak isimler arasında Amber Heard’un eski partneri  ve oyuncu James Franco bulunuyor. Johhny Depp’in tarafında ise Paul Bettany ve Ellen Barkin yer alıyor.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 6

Amerikalı aktör Depp, "eşini döven biri" diye niteleyen 2018 tarihli haber nedeniyle The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers'a (NGN) ve tabloid gazetenin baş editörü Dan Wootton'a karşı davacı olmuştu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davası üzerine Amber Heard: Johnny'ye hep sevgi besledim - 7

The Sun gazetesine bu söyleminden dolayı dava açan Depp, davayı kaybetmiş ve ardından Amber Heard'ün kendisine açtığı 100 milyon dolarlık davada da hüsrana uğramıştı.

Bu ifadenin mahkeme tarafından doğrulanmasının ardından kariyerinde zor bir döneme giren Depp, suçlamalar nedeniyle Hollywood'dan aforoz edildi.

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