Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti?

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:44

Yaklaşık 6 hafta süren Amber Heard ve Johnny Depp karalama davasında karar çıktı. Jürinin kararıyla haklı çıkan Depp, eski eşi Heard’ten 15 milyon dolar tazminat kazandı. Haftalar boyunca davayı gözlemleyen avukat ve hakimler, Heard'ün davayı neden kaybettiğine dair bazı iddialar öne sürdü.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 1

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi ’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazandı. Altı haftalık süreç boyunca ifade veren ve birbirleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan çiftin dava süreci Depp’in 15 milyon dolar tazminat kazanmasıyla sona erdi.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 2

"ÇAPRAZ SORGUDA İNANDIRICI DEĞİLDİ"

The Post‘un haberine, Heard’ün davayı kaybetmesinin birçok sebebi bulunuyor. Bunların başında, jürinin Heard’ün verdiği ifadelerin doğru olmadığına inandığı ve özellikle çapraz sorgudaki tavrının inandırıcı olmadığı geliyor.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 3

VERDİĞİ İFADELER DAVANIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Kaliforniyalı hakim Halim Dhanidina, Heard’ün güvenirliliğinin kendisine yöneltilen sorular esnasında sarsıldığını dile getirdi. Dhanidia’ya göre özellikle çapraz sorgu esnasında verdiği ifadelerin tutarsız olması davanın kaderini belirlemişti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 4

DEPP'E ZARAR VERMEK İSTEDİ

Hakim aynı zamanda, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürdü. “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanan Dhanidina, Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 5

JÜRİ ONU GERÇEKÇİ BULMADI

Beverly Hills’te ünlü isimlere avukatlık yapan Mitra Ahouraian, davayla ilgili gözlemlerini sunarken “Jüri, Heard’ü gerçekçi bulmadı. Oyuncunun, yaşananlarla ilgili fazla tepki verdiğine veya empatiyi hak etmediğine inandı” ifadelerini kullandı.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 6

"ABSÜRT TEPKİLER VERDİ"

“Heard’ün duygusal anlamda verdiği tepkiler, tanıklık kürsüsündeki ifadeleriyle uyuşmadı” diyen Ahouraian, oyuncunun jüri ile direkt konuşmaya çalıştığını ve yanlış zamanlarda absürt tepkiler verdiğini iddia etti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 7

"KENDİ İFADESİ ONA DAHA ÇOK ZARAR VERDİ"

Avukat, Heard’ün çok fazla tutarsız söylemde bulunduğunu, bunun da ona inanmayı zorlaştırdığını belirtti. “Söylediklerinde bir doğruluk payı bile olsa kendi ifadesi ve sözleri ona daha çok zarar verdi” diyerek Heard’ün neden davayı kaybettiğini açıkladı.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 8

DEPP'E TEBRİK YAĞDI

Davayı kazanan Depp’e sosyal medyada hayranlarından ve ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı. Depp’in davayı kazandıktan sonra yayınladığı gönderiye pek çok yorum geldi. İngiliz model Naomi Campbell, Depp’in gönderisine kalp emojileri yollarken Amerikalı oyuncu Ashley Benson “EVETTT” yorumunda bulundu.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 9

HEARD'ÜN ROL ARKADAŞI DA DEPP'İ TEBRİK ETTİ

Depp’in ifadesinin yer aldığı gönderiyi Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, Bella Hadid ve Jennifer Aniston gibi isimler beğendi. Gönderiyi beğenen isimler arasında Heard’ün Aquaman’deki rol arkadaşı Jason Momoa’nın da olması dikkat çekti.

Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti? - 10

ERKEN KUTLAMA YAPTI

Dava sonuçlanmadan önce İngiltere'de konser veren oyuncu, Jeff Beck ile sahneye çıkarak hayranlarına sürpriz yapmıştı. Oyuncunun sancılı dava sürecinde konser vermesi büyük ses getirmişti.

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