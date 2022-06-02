Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti?

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:44
Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazandı. Altı haftalık süreç boyunca ifade veren ve birbirleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan çiftin dava süreci Depp’in 15 milyon dolar tazminat kazanmasıyla sona erdi.
Kaliforniyalı hakim Halim Dhanidina, Heard’ün güvenirliliğinin kendisine yöneltilen sorular esnasında sarsıldığını dile getirdi. Dhanidia’ya göre özellikle çapraz sorgu esnasında verdiği ifadelerin tutarsız olması davanın kaderini belirlemişti.
Hakim aynı zamanda, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürdü. “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanan Dhanidina, Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtti.
Beverly Hills’te ünlü isimlere avukatlık yapan Mitra Ahouraian, davayla ilgili gözlemlerini sunarken “Jüri, Heard’ü gerçekçi bulmadı. Oyuncunun, yaşananlarla ilgili fazla tepki verdiğine veya empatiyi hak etmediğine inandı” ifadelerini kullandı.
“Heard’ün duygusal anlamda verdiği tepkiler, tanıklık kürsüsündeki ifadeleriyle uyuşmadı” diyen Ahouraian, oyuncunun jüri ile direkt konuşmaya çalıştığını ve yanlış zamanlarda absürt tepkiler verdiğini iddia etti.
Avukat, Heard’ün çok fazla tutarsız söylemde bulunduğunu, bunun da ona inanmayı zorlaştırdığını belirtti. “Söylediklerinde bir doğruluk payı bile olsa kendi ifadesi ve sözleri ona daha çok zarar verdi” diyerek Heard’ün neden davayı kaybettiğini açıkladı.
Davayı kazanan Depp’e sosyal medyada hayranlarından ve ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı. Depp’in davayı kazandıktan sonra yayınladığı gönderiye pek çok yorum geldi. İngiliz model Naomi Campbell, Depp’in gönderisine kalp emojileri yollarken Amerikalı oyuncu Ashley Benson “EVETTT” yorumunda bulundu.
Depp’in ifadesinin yer aldığı gönderiyi Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, Bella Hadid ve Jennifer Aniston gibi isimler beğendi. Gönderiyi beğenen isimler arasında Heard’ün Aquaman’deki rol arkadaşı Jason Momoa’nın da olması dikkat çekti.
Dava sonuçlanmadan önce İngiltere'de konser veren oyuncu, Jeff Beck ile sahneye çıkarak hayranlarına sürpriz yapmıştı. Oyuncunun sancılı dava sürecinde konser vermesi büyük ses getirmişti.