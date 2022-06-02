Johnny Depp'in açtığı karalama davasını Amber Heard neden kaybetti?

"KENDİ İFADESİ ONA DAHA ÇOK ZARAR VERDİ"

Avukat, Heard’ün çok fazla tutarsız söylemde bulunduğunu, bunun da ona inanmayı zorlaştırdığını belirtti. “Söylediklerinde bir doğruluk payı bile olsa kendi ifadesi ve sözleri ona daha çok zarar verdi” diyerek Heard’ün neden davayı kaybettiğini açıkladı.