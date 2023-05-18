Johnny Depp'in dişleri festivalin önüne geçti

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi döneminde dışlandığı sinema dünyasına, Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle döndü. Önceki gün açılış filmi olarak gösterildiği Cannes Film Festivali'nde, gösterim sonrası 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Depp, gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti. Kral XV. Louis rolüyle "Dönüşü muhteşem oldu" yorumları yapılan Amerikalı aktör, dün de Cannes'da basın karşısına geçerek ekip arkadaşlarıyla poz verdi.
Filmin hem başrol oyuncularından biri olan hem de yönetmenliğini üstlenen Fransız sanatçı Maiwenn Le Besco ve Fransız aktör Pierre Richard ile kameraların karşısına geçen Depp, bu defa dişleriyle gündeme geldi.
Rol arkadaşı ve yönetmeni Maiwenn ile samimi pozları, aralarındaki aşk iddialarını bir kez daha konuşulur hale getirirken, gülümsediği her fotoğrafla Depp'in dişleri ön plana çıktı ve diğer konuları unutturdu.
Aktörün kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede viral olurken, insanlar ünlü ismin sararmış dişlerine odaklandı.
Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili birçok yorum yaptı.
"Neden Johnny'nin dişlerinin yakın çekim fotoğraflarını isteğim dışında görmek zorundayım?", "Sanki biri dişlerini kahverengiye boyamış gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yazıldı.
100 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında bir serveti olduğu düşünülen oyuncunun, dişlerinin bakımı için paraya kıyamadığı şeklinde yorumlar da yapıldı.
Amber Heard ile yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp'in birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022'de sonuçlanmıştı.
Oy birliğiyle alınan kararda jüri, Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörün zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürülmüştü.
İkili, bu kararların ardından karşılıklı temyize gitse de bir süre sonra uzlaşarak davayı bitirmişti.