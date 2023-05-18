Johnny Depp'in dişleri festivalin önüne geçti

Oy birliğiyle alınan kararda jüri, Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörün zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürülmüştü.

İkili, bu kararların ardından karşılıklı temyize gitse de bir süre sonra uzlaşarak davayı bitirmişti.