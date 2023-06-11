Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını

Gecenin geç bir saatinde partiye eşi Beren Saat ile katılan Kenan Doğulu, "Saat geç olsa da davete iştirak gerek. Ben de Beren de Johnny Depp'i severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı filmlerini severim şimdi de kendisini göreceğim, hayranıyım" dedi.