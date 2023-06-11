Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını
Üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires ile konser vermek için İstanbul'a gelen Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü de İstanbul'da kutladı. Depp'in partisine, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Edis gibi isimlerin olduğu ünlüler akın etti
Johnny Depp ile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires, dün gece İstanbul'da sahne aldı.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, İstanbul'daki bir otelde konaklayan Johnny Depp'e konserin ardından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.