Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını

Üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires ile konser vermek için İstanbul'a gelen Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü de İstanbul'da kutladı. Depp'in partisine, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Edis gibi isimlerin olduğu ünlüler akın etti

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 1

Johnny Depp ile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires, dün gece İstanbul'da sahne aldı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, İstanbul'daki bir otelde konaklayan Johnny Depp'e konserin ardından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. 

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 2

9 Haziran'da 60'ıncı yaşına giren Johnny Depp'in 10 kişilik kendi arkadaş çevresinin yanı sıra partiye; Edis, Müjde Uzman, Mert Fırat, Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi ünlü isimler de katıldı.

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 3

Gecenin geç bir saatinde partiye eşi Beren Saat ile katılan Kenan Doğulu, "Saat geç olsa da davete iştirak gerek. Ben de Beren de Johnny Depp'i severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı filmlerini severim şimdi de kendisini göreceğim, hayranıyım" dedi.

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 4

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 5

Edis

Johnny Depp'in doğum günü partisine ünlü akını - 6

Müjde Uzman

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