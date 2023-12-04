Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması

Oscar ödüllü Julia Roberts, 28 Ekim'de hayatını kaybeden Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 1

"Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle şöhreti yakalayan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 2

Bir dönem kısa sürede olsa Perry ile aşk yaşayan Julia Roberts, meslektaşının ani ölümüyle alakalı sessizliğini bozdu.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 3

"BU KADAR GENÇ BİRİNİN VEFATI YÜREK PARÇALAYICI"

Entertainment Tonight'a konuşan Roberts, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor" dedi.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 4

Öte yandan Matthew Perry, "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing" adlı kitabında; Roberts ile birlikteliklerinin 1995 yılında, ünlü isimle dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra başladığını açıklamıştı.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 5

"ROBERTS İÇİN YETERLİ DEĞİLDİM"

"Ona üç düzine kırmızı gül gönderdim ve kartta şunlar yazıyordu" diyen Perry, "Senin gösteriye katılma ihtimalinden daha heyecan verici olan tek şey, sonunda sana çiçek göndermek için bir bahanemin olması" ifadelerini kullanmıştı.

Matthew Perry, ayrılıkları hakkında da "Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden yapmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamadım; Kırılmıştım, eğilmiştim ve sevilemez durumdaydım. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem" demişti.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 6

PERRY'NİN SON ANLARINA DAİR AYRINTILAR

Öte yandan ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenilmişti.

TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyulmuştu.

Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması - 7

Ünlü aktörün asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı. Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmemişti.

Mathew Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenilmişti.

Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER