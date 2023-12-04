Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması

"ROBERTS İÇİN YETERLİ DEĞİLDİM"

"Ona üç düzine kırmızı gül gönderdim ve kartta şunlar yazıyordu" diyen Perry, "Senin gösteriye katılma ihtimalinden daha heyecan verici olan tek şey, sonunda sana çiçek göndermek için bir bahanemin olması" ifadelerini kullanmıştı.



Matthew Perry, ayrılıkları hakkında da "Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından sürekli emindim. Neden yapmasın? Yeterli değildim; Asla yeterli olamadım; Kırılmıştım, eğilmiştim ve sevilemez durumdaydım. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem" demişti.