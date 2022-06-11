Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yüz felci geçirdiğini ve yüzünün yarısını hissetmediğini paylaştı. Pop müziğin sevilen ismi Justin Bieber, nadir görülen bir sendrom sonucu yüz felci geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından üç dakikalık bir video paylaşan Kanadalı şarkıcı, yüzünün yarısını hissedemediğini belirtti. Ramsay Hunt adındaki nadir bir sendrom sonucu yüzünün hissizleştiğini belirten 28 yaşındaki pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini belirtti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülüyor. Video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadelerini kullandı. Bieber, bu paylaşımdan üç gün önce ‘Justice World Tour’ turnesini ertelemek zorunda kaldığını paylaşmıştı. Bieber, “Bunu söylediğime inanamıyorum ama ne kadar iyi olmak için çabalasam da hastalığım kötüye gidiyor. Gelecek konserlerimi iptal edecek olmam beni çok üzüyor (doktor tavsiyesi)” ifadelerini kullanmıştı. Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber da yakın zamanda benzer bir rahatsızlıkla gündeme gelmişti. Kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldıran model, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı eşinin sağlık durumuyla ilgiil “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” ifadelerini kullanmıştı.