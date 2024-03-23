Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor!

Ailesi için biraz zaman ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Galler Prensesi, sözlerini "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" diye noktaladı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.