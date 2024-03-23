Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor!

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliyet ailesinden ve liderlerden, Prenses'e destek mesajları yağdı.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 1

"TESTLERDE KANSER TESPİT EDİLDİ"

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 2

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYORUM"

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 3

Ailesi için biraz zaman ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Galler Prensesi, sözlerini "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" diye noktaladı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 4

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Prenses'in erkek kardeşi James Middleton sosyal medya hesabından "Yıllar boyunca birlikte birçok dağa tırmandık. Ailece bu tırmanışı da seninle birlikte yapacağız” dedi.

Edinburgh Düşesi Sophie ise "Galler Prensesi ve ailesine sevgi ve destek gönderiyoruz" dedi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 5

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.

Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 6

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Prenses bugün yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret gösterdi. Son haftalarda dünya çapındaki medyanın belirli kesimleri ve sosyal medyada kendisine haksız muamelede bulunuldu. Sağlık söz konusu olduğunda, herkes gibi ona da tedavisine odaklanabilmesi ve sevgi dolu ailesiyle birlikte olabilmesi için mahremiyet tanınmalı" ifadelerini kulandı.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 7

"CATHERINE İLE GURUR DUYUYOR"

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Saray "Majesteleri, konuşma cesaretinden dolayı Catherine ile gurur duyuyor. Hastanede birlikte geçirdikleri zamanın ardından Majesteleri, son haftalarda sevgili geliniyle yakından ilgilendi" ifadelerine yer verildi.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın, Prenses'in sağlık durumu hakkında bilgisi olduğu belirtildi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 8

Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Jill Biden, Twitter'da şunları yazdı:

"Cesursun ve seni seviyoruz."

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 9

 İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson:

"Galler Prensesi Catherine'e mümkün olan tüm gücü diliyorum ve ona ve ailesine tam ve hızlı bir iyileşme için iyi dilekler gönderiyorum."

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 10

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Majesteleri, geçirmekte olduğunuz bu zor dönemde Brigitte ile tamamen iyileşmenizi diliyoruz. Gücünüz ve dayanıklılığınız hepimize ilham veriyor" dedi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 11

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Tüm Kanadalılar adına tedavi sürecinde iyi dileklerimi sunuyorum. Hepimiz ona acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 12

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat olduğu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Kanser teşhisinin ardından Prenses'e destek: Kral Charles, Kate ile gurur duyuyor! - 13

Birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı, bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Galler Prensesi'nin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

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