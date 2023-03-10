Kanye West ile işbirliğini sonlandıran Adidas'ta 500 milyon dolarlık zarar

ADİDAS İÇİN BÜYÜK BİR GELİR KAYNAĞIYDI

The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşündü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.