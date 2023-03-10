Kanye West ile işbirliğini sonlandıran Adidas'ta 500 milyon dolarlık zarar

Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını koparan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmıştı.
Rapçi ile ortak olarak hazırladığı ayakkabıları satmakta zorlanan Alman spor eşyası üreticisi, 514 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
Yahudi düşmanı söylemleri nedeniyle West'le işbirliğini ekimde bitirdiğini duyuran marka, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 214 milyon dolar kar elde etmişti.
Eğer marka halihazırda stoğunda bulunan Yeezy ürünlerini satmayı veya farklı amaçlarla değerlendirmeyi başaramazsa yıl sonuna kadar 500 milyon dolarlık bir zarara uğrayabilir.
The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşündü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.