Kanye West'in açıklamaları sonrası ortaklıkları bitiyor

Kanye West, Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve Paris Moda Haftası’nda üzerinde “Beyazların Hayatı Önemlidir” yazan bir kıyafet ile katılmıştı. Yıldız şarkıcıya ünlü isimlerden de tepki gelmişti.



GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da ortalığı bitireceğini açıkladı.

"TÜM ÖDEMELERİ DURDURMA KARARI ALDIK"



Yapılan açıklamada şöyle denildi: Hiçbir tür nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) son yorumları ve eylemlerini kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli bulduğumuz gibi bu söylemler şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini de ihlal ediyor. Kapsamlı bir incelemenin ardından Ye ile ortaklığımızı derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma ve Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldık."