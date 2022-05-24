Kanye West sosyal medyaya geri döndü

KANYE WEST İLE PETE DAVIDSON ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Kanye West, sosyal medya tacizlerinde Pete Davidson'ı dövmekle tehdit etmiş daha sonra Eazy parçası için yayımladığı iki müzik videosunda Davidson kuklalarını diri diri gömerek tepki çekmişti.

West, Davidson arasındaki konuşmanın ekran görüntülerini paylaşmıştı. Konuşmalarda Davidson şunları dile getirmişti:

“Kim gerçekten tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bozdum. Defol git.”

West ise bu mesajdan sonra nerede olduğunu sormuş ve Davidson “Karınla yataktayım” cevabını verip bir fotoğraf göndermişti.