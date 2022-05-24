Kanye West sosyal medyaya geri döndü

Haberler | 24.05.2022 - 11:37
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, çalkantılı ayrılık sürecinde ara verdiği Instagram’a geri döndü.
44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, iki ay sonra ilk gönderisini paylaştı.
2021 Ekim ayında adını resmen ‘Ye’ olarak değiştiren West, McDonald’s’ın yeni tasarlanan paket fotoğrafını paylaşarak, “Ye ekibi Muji’nin efsanevi endüstriyel tasarımcısı Naoto Fukasawa ile McDonald’s’ın yeni paketini tasarladı” diye yazdı.
Meta, "Instagram'ın nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle West’in hesabında 24 saat herhangi bir şey paylaşmasını yasaklamıştı. Hesabı geçici olarak askıya alınan ünlü şarkıcının ilk gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.
West’in 24 saatlik uzaklaştırma cezası, eski eşi Kim Kardashian ve erkek arkadaşı Pete Davidson ile komedyen Trevor Noah hakkında yaptığı bir dizi paylaşımın ardından gelmişti.
Noah ile West arasındaki sosyal medya tartışması, Kim Kardashian ve sevgilisi Pete Davidson ile ilgiliydi. Noah, West’in, eski eşi Kim Kardashian ve Pete Davidson hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına değinerek insanlara bunun eğlenceli bir drama olmadığını, taciz edici bir durum olduğunu hatırlatan bir mesaj atmıştı. Noah, “Ben bu duruma bakınca, eski sevgilisi, eski eşi ya da eski bir şeyi tarafından taciz edilmeden hayatını yaşamak isteyen bir kadın görüyorum” diye yazmıştı.
Bunun üzerine West, Noah’a ırkçı ifade içeren yanıt vermişti. Pete Davidson'ın yazar ortağı olan Noah'a hakaret eden rap şarkıcının Instagram hesabı, sosyal medya platformu tarafından 24 saat kilitlenmişti.
Platformun sözcüsü, West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtmiş, şarkıcının Instagram hesabındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıklamıştı.
Kanye West, sosyal medya tacizlerinde Pete Davidson'ı dövmekle tehdit etmiş daha sonra Eazy parçası için yayımladığı iki müzik videosunda Davidson kuklalarını diri diri gömerek tepki çekmişti.
West, Davidson arasındaki konuşmanın ekran görüntülerini paylaşmıştı. Konuşmalarda Davidson şunları dile getirmişti:
“Kim gerçekten tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bozdum. Defol git.”
West ise bu mesajdan sonra nerede olduğunu sormuş ve Davidson “Karınla yataktayım” cevabını verip bir fotoğraf göndermişti.