Kanye West'in evlendiği iddia edildi

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla ve Yahudi karşıtı söylemleriyle tartışmaların odağında olan Kanye West'in evlendiği iddia edildi.

Kanye West'in evlendiği iddia edildi - 1

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, "Hitler’i beğeniyorum" ifadesiyle yeniden gündem olmuştu.

Kanye West'in evlendiği iddia edildi - 2

Ünlü magazin sitesi TMZ, ünlü rapçi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre West perşembe günü Beverly Hills’te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendi.

Çiftin evlendiklerini gösteren resmi bir açıklama ya da belge olmadığı için iddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kanye West'in evlendiği iddia edildi - 3

Rapçinin sürpriz evliliği Kim Kardashian ile yedi yıllık evliliğini resmen bitirmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

Bianca Censori, West’in markası Yeezy’nin tasarımcılarından biri. Bu hafta beraber yemek yerken görüntülenen West ve Censori’nin yüzük takması da dikkat çekmişti.

Kanye West'in evlendiği iddia edildi - 4

DOKTORASI İPTAL EDİLDİ

The Chicago Sun-Times’ta yayınlanan haberde, rapçinin Yahudi karşıtı yorumları ve siyahileri hedef alan sözleri nedeniyle Chicago Sanat Enstitüsü tarafından rapçiye verilen fahri doktorasının iptal edildiği belirtilmişti.

Adını yasal olarak ‘Ye’ şeklinde değiştiren rapçi sanat dünyasına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında doktora derecesini almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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