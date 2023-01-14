Kanye West'in evlendiği iddia edildi

Ünlü magazin sitesi TMZ, ünlü rapçi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre West perşembe günü Beverly Hills’te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendi.

Çiftin evlendiklerini gösteren resmi bir açıklama ya da belge olmadığı için iddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.