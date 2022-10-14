Kanye West'in Yahudi karşıtı söylemlerine Bella Hadid'ten tepki

ABLASI DA TEPKİ VERDİ

Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulunarak “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye’ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” demişti. Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap vermişti.

Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazmıştı.