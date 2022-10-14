Kanye West'in Yahudi karşıtı söylemlerine Bella Hadid'ten tepki

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, son dönemde Yahudilerle ilgili yaptığı çarpıcı söylemleriyle sık sık öne çıkan ABD’li rap şarkıcı Kanye West’e tepki verdi.
Rapçinin Yahudi düşmanı açıklamalarına tepki gösteren ve Filistin’i desteklemesiyle bilinen model, "Savunduğumuz şey bu değil" ifadesini kullandı.
Rapçinin adını vermeden "Son zamanlarda gündeme gelen Yahudi düşmanlığını" kınadığını belirten 26 yaşındaki modelin West’i işaret ettiği düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Hadid, “Doğum günümü kutlamak ya da iki gündür sokakta ve kamuya açık platformlarda söylenenleri düşünmemek zor olmadı desem yalan söylemiş olurum” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabında uzun bir metin yayınlayan model, “Dünya duyarsızlaştıkça Yahudi düşmanlığının geçip gitmesine izin vermek, birlikte büyüdüğüm ailelere, arkadaşlara, sevdiğim ve çalıştığım insanlara, kendime, hatta Filistin davasına büyük bir kötülük olurdu. Çünkü savunduğumuz şey nefret veya şiddet değil” diyerek Yahudi karşıtı söylemleri onaylamadığını belirtti.
Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan Kanye West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in sosyal medya hesaplarına erişimi engellenmişti.
West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor.
Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.
West önceki günlerde Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunarken giydiği “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile tepki toplamıştı. Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada eleştiri bombadırmanına tutulmuştu.
Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulunarak “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye’ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” demişti. Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap vermişti.
Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazmıştı.
Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü model, Filistin’i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaşmıştı.
İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü” dedi.
“Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor” açıklamasında bulunan 25 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söyledi.
“14 yaşındayken elime çiçeklerle ‘Filistin’e Özgürlük’ yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım” diyen model, geçtiğimiz yıl New York’taki protestolara katılmıştı.