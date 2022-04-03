Kanye West'ten ortada görünmeme kararı

Haberler - ntv.com.tr | 03.04.2022 - 12:53
Kanye West’in, kısa süre önce eski eşi Kim Kardashian ve onun erkek arkadaşı Pete Davidson'ı sosyal medya üzerinden taciz etmesinin ardından "yardım almaya gittiği" belirtildi.JustJared'e konuşan Kardashian’lara yakın bir kaynak, “Kanye, Kim’e, çocukların iyiliği için, kamuoyu önüne çıkmayacağını, sosyal medyada kışkırtıcı açıklamalar yapmayacağını ve iyileşmek için bir yere gideceğini söyledi” dedi.
Adını resmen ‘Ye’ olarak değiştiren 44 yaşındaki rap şarkıcısının sözcüsü Jason Lee de bir açıklama yaparak, “Ye, kendisi ve ailesi ile ilgili tüm manşetleri günlük olarak izler. Çoğu, yalnızca gerçek dışı olmakla kalmayıp, Kim'le paylaştığı güzel çocuklar için sağlıklı bir çevre yaratma hedefini tehlikeye atan, yanlış bir anlatı yaratan ‘Kardashian’lara yakın kaynaklar’ tarafından medyaya aktarılıyor” dedi.
“Kanye, son zamanlarda gördüğümüz tüm yanlış manşetlerden çok önce, kendisine bakmaya, sevgi dolu bir baba ve yaratıcı bir deha olmaya odaklandı” diyen sözcü, “Eğer onun ağzından duymuyorsanız, sosyal medyasından okuyorsanız veya bir basın açıklamasından alıyorsanız, yanlıştır” diye ekledi.
14 Şubat'ta West, Kardashian'a gönderdiği mesajların ekran görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerden birinde Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu. West, sosyal medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra, eski gönderilerinin hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaşmıştı:
"Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum."
West, geçtiğimiz günlerde eski eşi Kim Kardashian'a yönelik eylemlerinin "sorumluluğunu üstlendiğini" açıklamıştı.
Taciz içeren paylaşımları nedeniyle West’in 2022 Grammy Ödülleri’nde sahne performansı iptal edilmişti. Bugüne kadar 75 kez Grammy’ye aday gösterilen ve 22 Grammy ödülü kazanan West, Yılın Albümü, En İyi Rap Albümü, En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap İşbirliği dallarında 2022 Grammy Ödülleri’ne aday.