Kanye West'ten ortada görünmeme kararı

Adını resmen ‘Ye’ olarak değiştiren 44 yaşındaki rap şarkıcısının sözcüsü Jason Lee de bir açıklama yaparak, “Ye, kendisi ve ailesi ile ilgili tüm manşetleri günlük olarak izler. Çoğu, yalnızca gerçek dışı olmakla kalmayıp, Kim'le paylaştığı güzel çocuklar için sağlıklı bir çevre yaratma hedefini tehlikeye atan, yanlış bir anlatı yaratan ‘Kardashian’lara yakın kaynaklar’ tarafından medyaya aktarılıyor” dedi.