Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında

Haberler - ntv.com.tr | 17.04.2022 - 17:05 - Son Güncelleme : 17.04.2022 - 17:16
İngiltere'de babası Prens Charles'tan sonra tahtın ikici sıradaki varisi olan Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla Paskalya Bayramı dolayısıyla Windsor Sarayı'nda gerçekleşen ayine katıldı.
Kraliçe 2. Elizabeth sağlık sorunları nedeniyle törene katılamazken, çifte kraliyet ailesinden isimler eşlik etti.
Bugün düzenlenen Paskalya ayinine katılamayan bir diğer isim de Galler Prensi Charles oldu.
Törende Middleton ve kızı Charlotte (6), açık mavi bir elbise giyerken, oğlu Prens George (8) babası gibi takım elbise giyerek kravat taktı.
Windsor Kalesi'ne yürürken fotoğraflanan çiftin keyifli halleri de dikkat çekti.
Törene, William ve Middleton'ın yanı sıra, İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri, Prenses Eugenie ve Britanya taht sıralamasında 20. sırada olan ve Prenses Anne'nin kızı Zara Tindall'da ailesiyle katıldı.
William ve Middleton çifti ayine katılmadan önce ailece Orta Avrupa'da yer alan Alpler'de kayak tatilindeydi.
Çiftin, geçtiğimiz günlerde iki yılın ardından İngiltere'de 2. Elizabeth ile gizlice bir araya geldikleri öğrenilen Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle görüşmemesi de dikkat çekti.
Prens Harry ve Meghan Markle, iki yıl önce ABD’de yeni bir sayfa açarak kraliyet ailesinden ayrılma kararı almıştı.
Kraliçe Elizabeth’in yanı sıra Prens Charles ile de görüşen çiftin yaptığı bu ziyaret gizli tutulmuştu.
Öte yandan sağlık sorunları nedeniyle ayine katılamayan Kraliçe Elizabeth, katılması gereken etkinlikleri sanal olarak devam ettiriyor.
İşte Kate Middleton ve Prens William ile diğer kraliyet üyelerinin Paskalya ayini girişinden yansıyan kareler...