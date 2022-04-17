Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında

Törende Middleton ve kızı Charlotte (6), açık mavi bir elbise giyerken, oğlu Prens George (8) babası gibi takım elbise giyerek kravat taktı.

Windsor Kalesi'ne yürürken fotoğraflanan çiftin keyifli halleri de dikkat çekti.

Törene, William ve Middleton'ın yanı sıra, İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri, Prenses Eugenie ve Britanya taht sıralamasında 20. sırada olan ve Prenses Anne'nin kızı Zara Tindall'da ailesiyle katıldı.