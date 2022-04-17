Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında

Haberler - ntv.com.tr | 17.04.2022 - 17:05 - Son Güncelleme : 17.04.2022 - 17:16

Kate Middleton ve Prens William çifti, Paskalya Bayramı nedeniyle Windsor Sarayı'ndaki ayine katıldı. Çifte, kraliyet ailesinin diğer üyeleri de eşlik etti.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 1

İngiltere'de babası Prens Charles'tan sonra tahtın ikici sıradaki varisi olan , eşi ve çocuklarıyla Paskalya Bayramı dolayısıyla Windsor Sarayı'nda gerçekleşen ayine katıldı. 

Kraliçe 2. Elizabeth sağlık sorunları nedeniyle törene katılamazken, çifte kraliyet ailesinden isimler eşlik etti.

Bugün düzenlenen Paskalya ayinine katılamayan bir diğer isim de Galler Prensi Charles oldu.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 2

Törende Middleton ve kızı Charlotte (6), açık mavi bir elbise giyerken, oğlu Prens George (8) babası gibi takım elbise giyerek kravat taktı.

Windsor Kalesi'ne yürürken fotoğraflanan çiftin keyifli halleri de dikkat çekti.

Törene, William ve Middleton'ın yanı sıra, İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri, Prenses Eugenie ve Britanya taht sıralamasında 20. sırada olan ve Prenses Anne'nin kızı Zara Tindall'da ailesiyle katıldı.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 3

William ve Middleton çifti ayine katılmadan önce ailece Orta Avrupa'da yer alan Alpler'de kayak tatilindeydi.

Çiftin, geçtiğimiz günlerde iki yılın ardından İngiltere'de 2. Elizabeth ile gizlice bir araya geldikleri öğrenilen Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle görüşmemesi de dikkat çekti.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 4

Prens Harry ve Meghan Markle, iki yıl önce ABD’de yeni bir sayfa açarak kraliyet ailesinden ayrılma kararı almıştı.

Kraliçe Elizabeth’in yanı sıra Prens Charles ile de görüşen çiftin yaptığı bu ziyaret gizli tutulmuştu.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 5

Öte yandan sağlık sorunları nedeniyle ayine katılamayan Kraliçe Elizabeth, katılması gereken etkinlikleri sanal olarak devam ettiriyor.

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 6

İşte Kate Middleton ve Prens William ile diğer kraliyet üyelerinin Paskalya ayini girişinden yansıyan kareler...

Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 7
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 8
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 9
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 10
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 11
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 12
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 13
Kate Middleton ve Prens William Paskalya kutlamasında - 14

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